«Яндекс.Такси» поможет доставить товары из «Детского мира»

«Яндекс» объявил о том, что начиная с 8 апреля «Яндекс.Такси» начинает организацию доставки товаров из супермаркетов «Детского мира». На первом этапе сервис будет доступен в Москве и Краснодаре, и в ближайшие недели заработает во всех регионах, где работает розничная сеть.

Заказ можно сделать на сайте www.detmir.ru и в мобильном приложении «Детский мир» (доступно в AppStore и GooglePlay). После этого его соберут сотрудники «Детского мира», а доставят водители, сотрудничающие с сервисом «Яндекс.Такси». Доставка осуществляется в день заказа для заказов, оплаченных картой при оформлении.

«Статистика показывает, что определяющим фактором развития рынка детских товаров по итогам 2019 года стал интернет. Мы также видим рост продаж в онлайне по итогам марта этого года. Сейчас, в условии массовой самоизоляции, как никогда важно обеспечить своевременную доставку заказов для маленьких клиентов или их родителей до двери. На данном этапе доставка из “Детского мира” будет осуществляться на автомобилях партнеров Яндекс.Такси, а в дальнейшем будет организована работа пеших курьеров», - отметил Тембот Керефов, руководитель доставки «Яндекс.Такси».

«Компания «Детский мир» оперативно реагирует на новые вызовы, связанные с распространением COVID-19 в стране и адаптирует бизнес-процессы под меняющиеся условия. Для защиты покупателей омпания ввела бесконтактную систему торговли в партнерстве с Яндекс.Такси» - сказала Надежда Киселева, начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям ГК «Детский мир».

Интернет-магазин www.detmir.ru занимает 19% всех онлайн-продаж детских товаров в России по итогам 2019 года. Компания зафиксировала более 238 млн посещений интернет-магазина и выполнила более 9,8 млн онлайн-заказов. Доля онлайн-продаж «Детского мира» по итогам 4 квартала 2019 года составила 15,7%, а в марте 2020 года выросла до 25%. На сегодняшний день на сайте www.detmir.ru покупатели оформляют более 50 тыс. заказов в день.