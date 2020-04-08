Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Сможет ли российский бизнес сохранить непрерывность процессов на карантине
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Яндекс.Такси» поможет доставить товары из «Детского мира»

Интернет E-commerce Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» объявил о том, что начиная с 8 апреля «Яндекс.Такси» начинает организацию доставки товаров из супермаркетов «Детского мира». На первом этапе сервис будет доступен в Москве и Краснодаре, и в ближайшие недели заработает во всех регионах, где работает розничная сеть.

Заказ можно сделать на сайте www.detmir.ru и в мобильном приложении «Детский мир» (доступно в AppStore и GooglePlay). После этого его соберут сотрудники «Детского мира», а доставят водители, сотрудничающие с сервисом «Яндекс.Такси». Доставка осуществляется в день заказа для заказов, оплаченных картой при оформлении.

«Статистика показывает, что определяющим фактором развития рынка детских товаров по итогам 2019 года стал интернет. Мы также видим рост продаж в онлайне по итогам марта этого года. Сейчас, в условии массовой самоизоляции, как никогда важно обеспечить своевременную доставку заказов для маленьких клиентов или их родителей до двери. На данном этапе доставка из “Детского мира” будет осуществляться на автомобилях партнеров Яндекс.Такси, а в дальнейшем будет организована работа пеших курьеров», - отметил Тембот Керефов, руководитель доставки «Яндекс.Такси».

«Компания «Детский мир» оперативно реагирует на новые вызовы, связанные с распространением COVID-19 в стране и адаптирует бизнес-процессы под меняющиеся условия. Для защиты покупателей омпания ввела бесконтактную систему торговли в партнерстве с Яндекс.Такси» - сказала Надежда Киселева, начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям ГК «Детский мир».

Интернет-магазин www.detmir.ru занимает 19% всех онлайн-продаж детских товаров в России по итогам 2019 года. Компания зафиксировала более 238 млн посещений интернет-магазина и выполнила более 9,8 млн онлайн-заказов. Доля онлайн-продаж «Детского мира» по итогам 4 квартала 2019 года составила 15,7%, а в марте 2020 года выросла до 25%. На сегодняшний день на сайте www.detmir.ru покупатели оформляют более 50 тыс. заказов в день.



Другие материалы рубрики

Всеми забытая соцсеть возвращается в неожиданном качестве

Facebook пыталась купить шпионское ПО для слежки за пользователями iPhone

Zoom раскрывает посторонним чужие имена, адреса и фотографии. Под угрозой пользователи «Яндекса»

Власти попросили «Яндекс» и Mail.ru ухудшить качество онлайн-видео

Путин распорядился сделать бесплатным доступ к сайтам дистанционного обучения и заказа лекарств

Ученых и студентов допустили до финансовых данных госорганов России

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как выбрать термометр для домашней аптечки: советы ZOOM

Чем заняться на карантине: бесплатные онлайн-сервисы

Обзор Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: флагман с телескопом

Как правильно организовать освещение на рабочем месте
Показать еще

Наука

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена

Загадку из квантовой механики ученые решили случайно
Показать еще
Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Тема месяца

Что делать ИТ-директору во время пандемии

Перед ИТ-руководителями встают задачи, связанные с обеспечением удаленной работы сотрудников.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках