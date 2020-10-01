«Детский мир» запустил оплату через СБП в своих розничных магазинах

ГК «Детский мир», розничный оператор торговли детскими товарами, сообщил о запуске оплаты с помощью Системы быстрых платежей в розничных магазинах сети. Техническую возможность оплаты обеспечивает банк «Русский стандарт».

Клиенты розничной сети смогут оплачивать покупки по QR-коду через Cистему быстрых платежей (СБП) во всех розничных магазинах на территории России. Технология работает следующим образом: после выбора способа оплаты с помощью СБП покупателю нужно отсканировать QR-код смартфоном через мобильное приложение своего банка и подтвердить в нем операцию. Банк плательщика должен быть участником СБП и поддерживать в собственном мобильном приложении оплату по QR-кодам.

В ближайшее время, на следующем этапе внедрения, технология будет запущена и в интернет-магазине.

«QR-платежи – относительно новый инструмент для российской розницы. Формат С2В-переводов в рамках Системы быстрых платежей был предложен Центральным Банком РФ в прошлом году. Развитие инновационного платёжного инструмента позволит усовершенствовать качество финансовых услуг и привлекательность безналичных расчётов для наших покупателей. Уверен, что этот сервис будет востребован у наших клиентов и станет одним из самых популярных способов оплаты», – сказал Алексей Брыляков, директор департамента корпоративных финансов ГК «Детский мир».

«Новый сервис проведения оплаты по QR-коду через СБП значительно снизит стоимость эквайринга для магазина, а снижение затрат всегда позитивно сказывается на предложении для конечного потребителя», – отметилаИнна Емельянова, директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт».

«Оплата товаров и услуг с помощью СБП набирает популярность у пользователей системы, и количество С2В-переводов постоянно растет во всех сферах. Теперь и клиенты «Детского мира» смогут воспользоваться новым способом безналичной оплаты и оценить его удобство и безопасность», – отметил Дмитрий Колесников, директор по развитию инновационных сервисов Национальной системы платежных карт (НСПК, операционный платежный и клиринговый центр СБП).