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В AppGallery появилось приложение «Детский мир»

В магазине приложений AppGallery стал доступен мобильный сервис сети магазинов товаров для детей «Детский мир». Приложение «Детский мир» представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services). Об этом CNews сообщили представители Huawei.

Одной из приоритетных задач AppGallery является обеспечение максимально комфортного пользовательского опыта. Именно поэтому магазин приложений регулярно пополняется полезными локальными сервисами. Теперь пользователям AppGallery стало доступно приложение российского ритейлера товаров для детей «Детский мир».

В мобильном сервисе «Детский мир» представлен широкий ассортимент изделий разных категорий: от детской одежды и обуви, до развивающих и настольных игр. Пользователи AppGallery могут оформить доставку и самовывоз понравившихся товаров прямо в приложении. В нем также доступна самая актуальная информация о скидках и выгодных акциях, а еще – возможность подключить виртуальную бонусную карту.

О магазине приложений AppGallery

AppGallery работает уже более чем в 170 странах и насчитывает 560 млн активных пользователей ежемесячно. С момента запуска AppGallery в мире к платформе присоединились 5,1 млн разработчиков и были интегрированы 173 тыс. приложений с поддержкой HMS Core. В интерфейсе AppGallery доступны приложения из 18 категорий, таких как игры, автомобили, бизнес, дети, еда и напитки, здоровье и спорт, инструменты, навигация и транспорт, новости и чтение, образование, персональные темы, путешествия, развлечения, социальные, стиль жизни, финансы, фото и видео, шоппинг.

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