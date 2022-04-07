«Детский мир» впервые выступил издателем детской мобильной игры

«Детский мир», мультивертикальный цифровой ритейлер, впервые выступил издателем детской мобильной игры «Рисовашка».

В рамках развития цифровых продуктов «Детский мир» впервые выступил издателем детской мобильной игры. Первым таким проектом стало мобильное приложение «Рисовашка», которое позволяет создавать мультфильмы, где оживают детские рисунки. Приложение развивает творческое мышление и фантазию у детей, а также сокращает экранное время, которое ребенок проводит за гаджетом. Сегодня пользователям доступно более 80 сюжетов для создания мультфильма.

В 2021 г. «Детский мир» совместно с Animopus запустил пилотный проект по созданию одноименной мобильной игры для детей, пилот превзошел все ожидания: более 11 тыс. пользователей оценили новый проект, количество сессий превысило 30 тыс., игра вошла в топ-10 в категории «Образование» в российском App Store.

Приложение «Рисовашка» уже доступно в списке всех приложений разработчика «Детский мир» в Google Play и App Store абсолютно бесплатно.

Приложение создано для детей от 4 лет и работает по схеме: ребенок выбирает тему мультфильма и рисует главного героя на листе бумаги или прямо на экране мобильного телефона (можно использовать фломастеры, карандаши или краски, а также использовать пластилин); фотографирует снимок (если он был нарисован на бумаге) и смотрит, как его герой оживает в мультфильме; получившиеся мультфильмы можно сохранять в галерею, чтобы пересматривать и делиться с родными и друзьями.

«Миллионы родителей покупают в "Детском мире" при помощи своего мобильного телефона. Мы хотим дать клиентам больше возможностей и не ограничиваться только продажей детских товаров. В нашей стратегии – предлагать детям и взрослым цифровые сервисы, услуги и игры. «Рисовашка» – не только один из первых шагов "Детского мира" на этом пути, но и классный способ интересно провести время с ребенком», – сказал Микаэл Гелецян, директор цифрового продукта ГК «Детский мир».

«Сегодня "Детский мир" впервые выступил в роли издателя мобильной детской игры. Приложение и сайт "Детского мира" могут генерить огромный целевой трафик для продуктов, где пользователями являются родители или дети. Мы предлагаем цифровым сервисам и играм присоединиться к партнерству с нами. Вместе мы сможем выстроить эффективную модель распространения и монетизацию продукта и учесть интересы аудитории», – отметил Глеб Бодячевский, продакт-менеджер направления цифровых сервисов в ГК «Детский мир».