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Интернет-магазину «Детского мира» исполнилось 10 лет

Ритейл Интернет

ГК «Детский мир», российский оператор торговли детскими товарами, объявила о 10-летнем юбилее со дня запуска интернет-магазина detmir.ru.

В конце декабря 2010 г. ГК «Детский мир» анонсировала запуск собственного интернет-магазина detmir.ru. В момент запуска проекта ассортимент интернет-магазина насчитывал более 1 тыс. наименований товаров для детей от ведущих мировых производителей и был доступен только для жителей Москвы и Московской области.

Сегодня интернет-магазин «Детского мира» – это многофункциональная интернет-площадка для покупок, насчитывающая более 250 тыс. позиций не только товаров для детей, но и для животных. В настоящее время совершать покупки через интернет-магазин могут не только жители России, но и Казахстана. Интернет-магазин detmir.ru, по данным ритейлера, входит в топ самых посещаемых сайтов в категории «Детские товары» в России.

Современный и красочный дизайн с удобным интерфейсом и сервисами, информацией о действующих акциях и новостях компании, а также возможностью связаться с сервисом заботы о клиентах и уточнить детали своего заказа 24/7.

В 2020 г. онлайн-площадку detmir.ru и мобильное приложение «Детмир» посетили более 453 млн пользователей, было выполнено более 24 млн заказов. По итогам 2020 г. выручка онлайн-канала выросла в 2,4 раза год к году до 34,8 млрд руб., а продажи интернет-магазина в IV квартале 2020 г. выросли более чем в два раза, заняв почти 30% всей выручки ГК «Детский мир» в России.



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