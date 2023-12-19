Покупатели «Детского мира» стали чаще выбирать электронную технику СТМ

«Детский мир» в 2023 г. отметил существенное увеличение спроса на электронную технику для мам и малышей под собственными торговыми марками компании.

По данным аналитиков «Детского мира» товарооборот электронной техники под брендом BabyGo вырос более чем в 10 раз. Лидерами продаж в категории стали молокоотсосы и универсальные подогреватели для детского питания. Кроме того, существенно вырос спрос на детские электрические зубные щетки с изображением любимых мультгероев, а также видео - и радионяни эксклюзивного бренда. Об этом CNews сообщили представители «Детского мира» .

Первый позиции в категории «Товары для кормления и ухода» под брендом BabyGo появились на полках магазинов и онлайн-площадках «Детского мира» в 2022 г. Сегодня линейка насчитывает уже более 20 SKU. До конца 2023 г. в продажу поступят еще несколько новинок: увлажнители воздуха, ирригаторы, а также насадки для электрических зубных щеток.

До конца 2023 г. компания планирует запуск новой премиальной линейки электронной техники под собственным брендом MANU: молокоотсосы, подогреватели, электрические зубные щетки, аспираторы, сенсорные диспенсеры для мыла.

«Развитие всех категорий товаров под собственными торговыми марками «Детского мира» – это ответственный и важный шаг навстречу современным родителям, которые не просто пытаются найти замену ушедшим брендам, сравнивают товары разных производителей, анализируют соотношение цены и качества, но и читают отзывы других покупателей, подбирают лучший товар для своих детей и для себя. Электронная техника брендов BabyGo и Manu – это оптимальное соотношение высочайших технических характеристик, качества и доступной цены. Мы рады что, сравнивая наши продукты с известными брендами в категории, покупатели делают выбор в пользу эксклюзивных марок «Детского мира»», - сказал Алексей Шабловский, начальник управления СТМ ГК «Детский мир».