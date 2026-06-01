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АИДТ Ассоциация предприятий индустрии детских товаров

АИДТ - Ассоциация предприятий индустрии детских товаров

АИДТ — некоммерческая организация, объединяющая сообщество в сфере разработки, производства, продвижения и реализации товаров и услуг для детей.

СОБЫТИЯ


01.06.2026 Маркетплейсы оказались самым популярным местом покупки товаров для маленьких детей — исследование RWB 1
15.03.2012 Интернет-магазин «Детский мир» стал победителем национальной премии «Золотой медвежонок» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

АИДТ и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5125 1
Meta Platforms - Facebook 4639 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 307 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12007 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4028 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8828 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1226 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5927 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3444 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13879 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - RWB Исследования 15 1
Левкин Геннадий 2 1
Цицулина Антонина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 1
Торговля - FMCG&Retail - Подгузники - Diapers 22 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 312 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6301 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6913 1
Международный день защиты детей - 1 июня 35 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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