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«Детский мир» усовершенствовал автоматизированную систему контроля торгового зала

«Детский мир», мультивертикальный цифровой ритейлер, усовершенствовал автоматизированную систему контроля торгового зала во всех розничных магазинах сети.

«Детский мир» совместно с ИТ-компанией «Бит» – разработчиком решений в сфере безопасности, основанных на биометрии, запустил в розничных магазинах сети усовершенствованную систему контроля и профилактики магазинных краж ИАС «Стоп-шоплифтер». Система включает в себя более 150 камер, расположенных в торговых залах и способных распознавать лица.

Модуль предиктивной видеоаналитики и системы распознавания лиц позволяет спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации, выявить злоумышленников, собрать информацию о случаях краж и сохранить визуальные данные правонарушителей. В случае повторного визита предполагаемых злоумышленников в магазин система распознает их и оповестит об этом службу безопасности.

По данным за 2021 г., система ИАС «Стоп-шоплифтер», установленная в магазинах более 30 ритейл-сетей, выявила и предотвратила более 5 млн хищений.

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«Приближаются новогодние праздники, а с ними увеличивается и трафик покупателей в магазинах сети. Внедрение новой системы, особенно в «пиковый» сезон, позволит обеспечить безопасность для покупателей, а также существенно сократить финансовые потери», – сказал Юрий Викулин, директор департамента внутреннего аудита ГК «Детский мир».

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