VK Tech представила корпоративный портал на платформе VK HR Tek

На платформе VK HR Tek появился пакет модулей, который формирует единое пространство для общения, обмена знаниями и поиска информации внутри компании. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech.

Корпоративный портал объединяет ранее представленный модуль «Новости», новые модули — «Опросы» и «Сообщества», а также функция поиска. Решение помогает бизнесу повысить вовлеченность сотрудников и сосредоточить внутренние коммуникации в едином окне.

Через модуль «Новости» пользователи могут размещать сообщения о компании, анонсы или достижения. Модуль позволяет управлять публикациями, настраивать фильтрацию по организациям и подразделениям, вести диалог с сотрудниками через комментарии и реакции.

«Опросы» предназначены для сбора и анализа обратной связи от сотрудников. Модуль помогает оценивать идеи и инициативы, выявлять узкие места во внутренних процессах и измерять уровень информированности персонала. Администраторы могут задавать аудиторию для каждого опроса, контролировать сроки его проведения, работать с категориями и анализировать результаты во встроенной аналитике.

Модуль «Сообщества» создаёт пространство для общения по рабочим и неформальным темам. Сотрудники получают возможность вступать в открытые сообщества, закрытые — с доступом по заявке, и скрытые, присоединиться к которым можно только по приглашению. В сообществах они могут публиковать материалы, делиться файлами, отмечать коллег и обсуждать проекты. Администраторы управляют контентом, закрепляют ключевые посты и назначают модераторов. Данный модуль позволяет укрепить связи между командами и сохранить экспертизу внутри компании.

Функция поиска помогает быстро находить нужную информацию и специалистов на платформе VK HR Tek — материалы в новостях, опросах и сообществах, а также контактные данные сотрудников. Это сокращает время на поиск данных и ускоряет процессы внутри компании.

Вместе модули «Новости», «Опросы» и «Сообщества» образуют корпоративный портал VK HR Tek — инструмент для управления вовлеченностью, обмена знаниями и упрощения коммуникаций.

«Корпоративный портал VK HR Tek объединяет ключевые инструменты, которые нужны компаниям для развития внутренних коммуникаций. Его использование поможет укрепить команду и быстрее находить нужных людей и информацию. Это готовое решение для бизнеса, который хочет строить сильную корпоративную культуру и управлять вовлеченностью на новом уровне», — сказала директор продукта VK HR Tek Анастасия Лапина.