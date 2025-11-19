Сбербанк создал говорящий банкомат с функцией взвешивания клиентов. Без искусственного интеллекта тоже не обошлось

Сбербанк разработал новый банкомат, сильно отличающийся от тех, что есть в его сети сейчас. Главное отличие от современных моделей – расположение экрана, на него придется смотреть сверху вниз, что может быть неудобным для очень высоких пользователей или для людей с невысоким ростом. В новинке есть встроенные проектор, сканер здоровья с весами и оценкой уровня глюкозы, и анализатор речи – банкомат может общаться с пользователем голосом.

Переизобрести то, что уже создано

Сбербанк сообщил CNews о создании банкомата нового поколения, который выделяется в первую очередь своим дизайном. В отличие от современных банкоматов Сбербанка, где экран находится прямо перед лицом пользователя и расположен вертикально, у новой модели дисплей расположен под углом примерно 45 градусов – смотреть на него придется буквально сверху вниз. О возможности регулировки дисплея по высоте в банке не сообщили.

Такой формат, в теории, может оказаться неудобным для пользователей с очень высоким или очень ростом. Редакция CNews направила в Сбербанк вопрос о причинах выбора именно такой эргономики и ожидает ответа.

В банке подчеркнули, что новый банкомат был спроектирован специалистами Сбербанка, и что внутри него используется фирменное ПО банка. Страну производства представители финорганизации не раскрыли, но ею вполне может оказаться Россия – в стране налажен массовый выпуск банкоматов с различным оснащением.

Сбербанк Вопрос удобства пользования таким банкоматом остается открытым

Распространение новых умных банкоматов начнется с декабря 2025 г. Планируемые темпы их установки в Сбербанке не раскрывают.

Отметим также, что в России стремительно сокращается количество банкоматов. По данным ЦБ РФ, если 1 января 2024 г. устройств с функцией выдачи наличных по всей стране было около 115 тыс., то к 1 октября 2025 г. их осталось 112,2 тыс.

Он такой один

Представители Сбербанка уверяют, что новый банкомат «не имеет аналогов в мире». По их словам в процессе его создания разработчики подали заявки на 11 патентов – часть на оригинальные технические решения, часть на дизайнерские.

К техническим или дизайнерским новшествам, вероятно, относится и встроенный в банкомат проектор. Устройство, которое подавляющее большинство людей привыкли видеть дома столе или в аудитории или конференц-зале на потолке, нужно здесь для привлечения внимания к банкомату, отметили в банке.

Проектор в банкомате Сбербанка транслирует изображения и видеоролики на стену за устройством. Пока неясно, какой именно контент будет выводить проектор. Но нельзя исключать, что он будет частично или полностью рекламным.

Врач-диагност не требуется

Сбербанк превратил устройство, предназначенное в первую очередь для снятия и внесения наличных, в гаджет, теоретически заменяющий поход к десятку врачей. В банке уверяют, что новый банкомат способен по одному только взгляду на пользователя через камеру составить оценку его состояния по 10 показателям: пульс, давление, уровни стресса и утомления, индекс массы тела, предположительный уровень холестерина, средний уровень глюкозы в крови, риск нарушения обмена глюкозы в будущем, а также жесткость артериальной стенки, вариабельность сердечного ритма.

Все это банкомат способен проверить только у совершеннолетних. «Всего за 30 секунд устройство бесплатно проверит состояние здоровья клиента старше 18 лет», – сказал CNews первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, не уточнив, почему новшество не распространяется на детей и подростков.

Сбербанк Банкомат позволяет не только снять или внести наличные, но и проверить здоровье

Точность результатов сканирования пока вызывает вопросы. «Важно помнить, что решение не заменит врача, а полученные показатели необходимо проверить в лабораторных условиях», – добавил Александр Ведяхин.

Полные результаты оценки передаются в приложение «СберЗдоровье».

Поймет с полуслова

Еще одна особенность нового банкомата – это возможность управления им при помощи голоса, притом на естественном языке. Работает это за счет встроенного инструмента анализа речи SaluteSpeech.

Этот же инструмент способен еще и генерировать речь, то есть банкомат фактически умеет общаться с пользователем. За счет этого, к примеру, он может голосом проконсультировать клиента по банковским услугам.

Сбербанк Невысоким людям новый банкомат может не понравиться

«Главное преимущество такого подхода – возможность взаимодействия с пользователем на естественном языке: искусственный интеллект распознает сложные и многосоставные запросы, быстро понимая потребности клиента и эффективно выполняя необходимые операции», – сказали CNews представители Сбербанка.