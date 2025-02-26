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Кибербезопасность XDR Extended Detection and Response Расширенное обнаружение и реагирование на сложные угрозы и целевые атаки
- Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты
- SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству
- SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован
- SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности
- Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование
- Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества
- MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них
- НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - киберпреступность
- SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных
- MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности
- Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - пентестеры
Алексей Киселев, Руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса, Лаборатория Касперского "Трансформация потребностей клиентов среднего и малого бизнеса в информационной безопасности" 21 февраля 2023 года в Москве CNews конференция "Информационная безопасность 2023"
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
|Rittenhouse Gee - Риттенхауз Джи 7 3
|Рустамов Рустам 418 2
|Бычков Сергей 7 2
|Robbins Chuck - Роббинс Чак 11 1
|Нашивочников Николай 5 1
|Федотов Владимир 2 1
|Иванов Антон 76 1
|Чунижеков Федор 8 1
|Даровских Виталий 7 1
|Садовский Артём 1 1
|Путин Владимир 3196 1
|Водясов Алексей 222 1
|Мельникова Анастасия 389 1
|Путин Сергей 63 1
|Демидов Сергей 127 1
|Нуйкин Андрей 47 1
|Натрусов Артем 284 1
|Шадаев Максут 1018 1
|Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 315 1
|Сотин Денис 205 1
|Панченко Иван 142 1
|Семенов Александр 148 1
|Швецов Владимир 50 1
|Леонов Алексей 79 1
|Гузовский Денис 68 1
|Янкин Андрей 35 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Заикин Андрей 32 1
|Кулашова Анна 46 1
|Коростелев Павел 30 1
|Дащенко Владимир 15 1
|Добровинский Александр 35 1
|Дворянский Александр 18 1
|Ефремов Андрей 11 1
|Бурилов Андрей 105 1
|Климов Андрей 72 1
|Коротнев Константин 34 1
|Забусов Николай 9 1
|Ульянов Николай 112 1
|Кандыбович Дмитрий 17 1
|BleepingComputer - Издание 351 2
|Reddit 317 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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