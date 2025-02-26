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Кибербезопасность XDR Extended Detection and Response Расширенное обнаружение и реагирование на сложные угрозы и целевые атаки

 

 

Алексей Киселев, Руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса, Лаборатория Касперского "Трансформация потребностей клиентов среднего и малого бизнеса в информационной безопасности" 21 февраля 2023 года в Москве CNews конференция "Информационная безопасность 2023"


26.02.2025 Как автоматизировать процессы информационной безопасности — от мониторинга до реагирования 1
27.01.2025 Обновлена платформа Kaspersky Anti Targeted Attack для защиты от целевых кибератак 1
23.12.2024 Лидия Сирик, АБ «Россия»: Несмотря на хайп, сейчас ИИ применяется лишь для выдачи рекомендаций и подсказок 1
21.11.2024 Подтверждена совместимость ИБ-решения Managed XDR с «Ред ОС» 1
11.10.2024 Step Logic получил специализацию от «Лаборатории Касперского» Cloud Workload Protection 1
19.03.2024 Для достижения полной технологической независимости в ИБ понадобится до 10 лет 1
11.03.2024 Московский инфраструктурный гигант закупает «операционную систему специального назначения» 1
12.01.2024 Исследование «Лаборатории Касперского»: 43% российских компаний собираются в 2024 году инвестировать в средства обнаружения киберугроз 1
05.01.2024 Старинная киберпреступная группировка пробудилась и атакует российские предприятия 1
09.10.2023 Positive Technologies представила MaxPatrol EDR для защиты конечных устройств и серверов 1
Как выбрать правильную защиту класса XDR 2
25.07.2023 Виталий Даровских, UserGate: Функции западных NAC-систем подходят российским заказчикам лишь на 20% 1
19.07.2023 Исследование Positive Technologies: 83% успешных кибератак в странах Ближнего Востока носили целенаправленный характер 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
06.06.2023 Kaspersky ICS CERT: в начале 2023 года в России выросло количество кибератак на компьютеры АСУ 1
02.06.2023 Создан хитрый софт, ломающий все антивирусы мира, включая «Касперский», Eset и Symantec. За ним могут стоять россияне 1
06.04.2023 Шифровальщики, APT и Layer 7: в Sitronics Group рассказали о трендовых методах защиты инфраструктуры предприятий от кибератак 1
23.03.2023 Сергей Бычков, ЦИТ Красноярского края: В киберпространстве воюют киберармии сильнейших стран 1
20.02.2023 «Лаборатория Касперского» выходит на рынок защиты контейнерной ИТ-инфраструктуры 1
13.12.2022 Никита Виноградов, Банк «ФК Открытие»: Со сложностями достойно справились те, кто давно занимался вопросом корпоративного технологического суверенитета 1
07.11.2022 Металлургический холдинг «Новосталь-М» выбрал «Лабораторию Касперского» основным поставщиком решений по кибербезопасности 1
27.07.2022 «Лаборатория Касперского» и Security Vision объявили о совместимости своих продуктов 1
26.01.2022 Знаменитый антивирус McAfee распахнул хакерам путь к захвату ПК на Windows 1
Инвестиции в ИБ растут, но количество взломов – тоже. Чем поможет XDR? 1
13.12.2021 14 декабря Positive Technologies проведет Positive Launch Day 2021 2
06.12.2021 14 декабря Positive Technologies проведет Positive Launch Day 2021 2
Новые типы атак можно выявлять даже без сигнатур и правил корреляции 1
05.08.2021 5 мифов о корпоративной кибербезопасности 1
18.05.2021 Cisco: безопасность должна быть простой, интеллектуальной и повсеместной 1
01.04.2021 Cisco представила расширенную архитектуру SASE и полную защиту от оконечной точки до облака 1
26.03.2021 McAfee рекомендует предприятиям использовать технологию XDR 1
03.11.2020 Cisco представила усовершенствованную партнерскую программу и ряд инновационных технологий 1
30.10.2020 Cisco упростила портфолио кибербезопасности 1
30.09.2020 «Коронакризис» меняет приоритеты в сфере защиты информации 1

Публикаций - 34, упоминаний - 37

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4929 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1216 7
Cisco Systems 5127 5
Microsoft Corporation 24692 5
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 135 4
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 199 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 3
IBM - International Business Machines Corp 9450 3
Cisco Talos 42 2
Cisco Meraki 25 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 2
ESET - ESET Software 1135 2
8288 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1941 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1437 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 636 2
Ред Софт - Red Soft 733 2
Oracle Corporation 6719 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 143 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 797 1
Google LLC 11845 1
Alibaba Group 428 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Cisco Systems - Splunk 68 1
ServiceNow 89 1
SolarWinds 49 1
Газинформсервис - ГИС 283 1
Trend Micro 604 1
Palo Alto Networks 148 1
Megaport 6 1
Viptela 6 1
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
X Corp - Twitter 2850 1
Gen Digital - Avast Software 175 1
Sophos - SophosLabs 416 1
Cylance 14 1
CrowdStrike Holdings 40 1
SentinelOne 20 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 321 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 199 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1646 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 468 2
Совкомбанк Совесть 273 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 1
Лента - Сеть розничной торговли 2096 1
АЭМЗ - Абинский ЭлектроМеталлургический завод 5 1
Новосталь-М 6 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 130 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 591 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 264 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 47 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 358 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 677 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 486 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 458 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 136 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 88 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 255 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 142 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 55 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 207 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
Группа Самолет 78 1
Силовые машины 111 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
STG - Symphony Technology Group 6 1
РусГидро - Богучанская ГЭС 12 1
Шереметьево Хэндлинг 37 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4191 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2763 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4553 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3004 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3155 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11772 2
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 87 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4805 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5979 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1914 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5003 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 191 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 142 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5488 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27953 33
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Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12745 21
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2248 17
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12650 12
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7455 11
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6219 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5114 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11704 9
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 780 8
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Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2086 8
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2966 8
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4535 11
Microsoft Windows 15751 8
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 105 7
Linux OS 10047 6
Cisco SecureX 10 4
Cisco SD-WAN - Cisco SD-WAN Cloud Onramp - Cisco SD-WAN Security - Cisco SD-WAN vManage 18 4
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 118 4
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 56 4
Positive Technologies - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 21 4
Cisco Umbrella 11 3
Cisco Secure ACS - Cisco Secure Access Control - Cisco SASE - Cisco Secure Access Service Edge - Cisco Secure Managed Remote Access - Cisco Duo Secure Access 15 3
Apple macOS 2078 3
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 99 3
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 158 3
Microsoft Azure 1413 2
Cisco Secure Endpoint - Cisco AMP for Endpoints 4 2
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 126 2
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 39 2
Cisco Secure VPN - Cisco AnyConnect - Cisco AnyConnect Secure Mobility Client - Cisco SSL VPN AnyConnect WebVPN - Cisco Secure Services Client 22 2
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 63 2
FreePik 1040 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1339 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 964 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 351 2
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 43 2
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 1
Cisco ISE - Cisco Identity Services Engine 16 1
Cisco Intersight 8 1
Cisco Security 15 1
Cisco Nexus Dashboard 2 1
Cisco Zero Trust 1 1
Cisco Talos Snort 3 IPS 1 1
Snort - сетевая система предотвращения вторжений и обнаружения вторжений с открытым исходным кодом 31 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - Cisco PXP - Cisco Partner Experience Platform 55 1
Cisco Secure Workload 1 1
Cisco ThousandEyes Synthetic Monitoring 7 1
Google Cloud Platform - GCP 312 1
Microsoft Exchange 1745 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 241 1
Kaspersky Internet Security 460 1
Rittenhouse Gee - Риттенхауз Джи 7 3
Рустамов Рустам 418 2
Бычков Сергей 7 2
Robbins Chuck - Роббинс Чак 11 1
Нашивочников Николай 5 1
Федотов Владимир 2 1
Иванов Антон 76 1
Чунижеков Федор 8 1
Даровских Виталий 7 1
Садовский Артём 1 1
Путин Владимир 3196 1
Водясов Алексей 222 1
Мельникова Анастасия 389 1
Путин Сергей 63 1
Демидов Сергей 127 1
Нуйкин Андрей 47 1
Натрусов Артем 284 1
Шадаев Максут 1018 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 315 1
Сотин Денис 205 1
Панченко Иван 142 1
Семенов Александр 148 1
Швецов Владимир 50 1
Леонов Алексей 79 1
Гузовский Денис 68 1
Янкин Андрей 35 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Заикин Андрей 32 1
Кулашова Анна 46 1
Коростелев Павел 30 1
Дащенко Владимир 15 1
Добровинский Александр 35 1
Дворянский Александр 18 1
Ефремов Андрей 11 1
Бурилов Андрей 105 1
Климов Андрей 72 1
Коротнев Константин 34 1
Забусов Николай 9 1
Ульянов Николай 112 1
Кандыбович Дмитрий 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52280 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1402 2
Европа 21818 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1798 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1043 1
Африка - Африканский регион 3491 1
Ближний Восток 2954 1
Саудовская Аравия - Королевство 590 1
Бахрейн - Королевство 123 1
Катар 164 1
Кувейт 164 1
Индийский океан - Персидский залив 206 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17169 1
Беларусь - Белоруссия 5730 1
Словения - Республика 249 1
Индия - Bharat 5480 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1554 1
Франция - Французская Республика 7867 1
Турция - Турецкая республика 2380 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3342 1
Иран - Исламская Республика Иран 1093 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1038 1
Европа Западная 1482 1
Россия - СФО - Республика Тыва 314 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 139 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 724 1
Россия - СФО - Республика Тыва - Кызылский кожуун - Кызыл 77 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14550 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 10
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11033 5
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