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Безопасность Бизнес
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14 декабря Positive Technologies проведет Positive Launch Day 2021

Презентация PT XDR, квест и игровой формат онлайн-трансляции — рассказываем, почему это онлайн-мероприятие заслуживает слота в календаре.

14 декабря Positive Technologies запускает PT XDR — новое решение для обнаружения киберугроз и реагирования на них. В честь этого Positive Technologies приглашает всех, кто интересуется информационной безопасностью, на презентацию решения в онлайн-формате.

Эксперты ИБ-компании расскажут, что такое XDR-решения, как они позволяют ловить хакеров, каков рецепт «правильного XDR», нацеленного на результативную для бизнеса безопасность, и продемонстрируют его работу. Также компания анонсирует финальный элемент XDR-решения — продукт для защиты конечных точек.

Участники Positive Launch Day 2021 смогут самостоятельно влиять на атмосферу трансляции, а также получить ценные призы.

Подробнее вы можете почитать по ссылке, там же — сюрприз от команды Positive Technologies — «позитивная» версия любимой аналоговой игры.

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