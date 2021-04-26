Спецпроекты

VMware поможет сотрудникам работать из любого места

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

VMware, Inc. объявляет о запуске решения Anywhere Workspace, которое поможет бизнесу создать для своих сотрудников эффективные и безопасные условия работы из любой точки мира. VMware Anywhere Workspace оптимизирует выполнение задач с учетом современных реалий, делая этот процесс безопаснее и удобнее для сотрудников.

Anywhere Workspace имеет множество преимуществ, среди которых: коммуникация с сотрудниками по множеству каналов, что позволяет им работать продуктивнее с любого устройства, из любого места, по любой сети; повышенная защита распределенной рабочей сети, благодаря чему каждый пользователь может получить доступ ко всем приложениям с любого устройства. Модель Zero Trust при этом совмещает методы обеспечения безопасности сети на периферии с технологиями безопасности на конечных устройствах; автоматизация рабочего пространства, что делает ИТ-инфраструктуру не только более простой, гибкой и эффективной, но и более современной. Это помогает компаниям сосредоточиться не на задачах, а на желаемых результатах. Добиться этого помогают продуманное управление рабочими процессами, соответствие стандартам и технологии повышения производительности.

«Результаты работы сотрудников уж не зависят от того, где она выполняется. По мере того, как предприятия переосмысливают, где и как их команды взаимодействуют друг с другом, они должны не просто трансформироваться, но и изменять собственное мышление. Это приблизит всех нас к цифровой культуре, которая ставит на первое место сотрудников и их потребности, — говорит Санджей Пунен (Sanjay Poonen), Операционный директор по работе с клиентами VMware. — Мы разработали VMware Anywhere Workspace с учетом нового подхода к организации работы сотрудников. Решение будет играть важную роль в создании более эффективного, надежного и ориентированного на результат бизнеса».

VMware Anywhere Workspace совмещает в себе три передовых решения. VMware Workspace ONE обеспечивает единое управление конечными устройствами, виртуализирует настольные ПК и приложения, а также предоставляет целый ряд инструментов для повышения удобства, продуктивности и безопасности; VMware Carbon Black Cloud защищает конечные устройства и рабочие нагрузки в облачной среде; VMware SASE совмещает возможности SD-WAN с функциями облачной безопасности, включая облачную веб-безопасность, сетевой доступ по модели Zero Trust и межсетевой экран. Эти возможности предоставляются по модели «как услуга» (as-a-service).

VMware предлагает уникальные возможности для интеграции продуктов на базе решения Anywhere Workspace, которое доступно уже сегодня. Cloud Web Security для VMware SASE появится летом 2021 года.

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