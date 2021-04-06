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Cisco Plus и aaS-модель дают заказчикам возможность делать закупки еще удобнее

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Cisco анонсирует aaS-стратегию Cisco Plus, которая предлагает заказчикам новые гибкие модели приобретения и потребления.

Удовлетворяя требования заказчиков, Cisco перестраивает свою стратегию вывода на рынок аппаратного и программного обеспечения и сервисов. Новые варианты приобретения и эксплуатации, предлагаемые в Cisco Plus, упрощают потребление и применение сервисов и продуктов из портфолио Cisco. Cisco Plus предлагает в качестве услуги (as-a-service, aaS) по унифицированной подписке лучшие в своем классе, простые в эксплуатации решения для сетевого взаимодействия, обеспечения безопасности, вычислений, хранения, приложений и визуализации, которые отличаются уникальной эргономичностью.

Переход к модели NaaS (Network-as-a-Service). Облачная модель NaaS дает заказчикам возможность упростить эксплуатацию и получить при внедрении сети необходимые результаты без приобретения, развертывания и поддержания собственной инфраструктуры. Преимущества NaaS-моделей оценят прежде всего ИТ-службы, которым необходимо упрощать и обеспечивать стабильный и безопасный доступ растущему числу удаленных и мобильных сотрудников. Им необходим простой и надежный подход, который позволит защищать и подключать пользователей в гибридном рабочем пространстве. Решение Cisco SASE позволяет заказчикам легко использовать будущие сервисы, обеспечивая защиту инвестиций. В этом календарном году Cisco представит ограниченный выпуск NaaS-решений, объединяющих сервисы сетевого взаимодействия, безопасности и визуализации для сетей доступа, WAN и облаков.

Возможности решений Cisco Plus NaaS: бесшовное и безопасное подключение к провайдерам приложений и облачных сервисов; гибкие модели доставки, включая оплату по мере использования и оплату при расширении; сквозная визуализация от клиента до приложения и ISP; унифицированный механизм политик, контролирующий права доступа пользователей; безопасность во всем, а не в виде очередной точечной надстройки; аналитика реального времени на базе ИИ/МО для контроля издержек и производительности; интерфейсы API для всего стека технологий; партнеры получают дополнительную выгоду и ускоряют предоставление сервисов.

Развертывание NaaS начнется с облачных aaS-решений для архитектуры SASE (secure access service edge).

«У каждого бизнеса есть свои проблемы, но есть и то, что нас объединяет — это необходимость все упростить, — сказал Тодд Найтингейл (Todd Nightingale), старший вице-президент и генеральный менеджер Группы корпоративных сетей и облачных технологий компании Cisco. — Модель сети как услуги — прекрасный вариант для компаний, которые хотят перейти к облаку без больших финансовых затрат. Cisco предлагает отрасли передовой подход Cisco Plus. Вместе с партнерами мы намереваемся предлагать большую часть нашего технологического портфолио в виде услуг, с облачной доставкой и облачным управлением».

Доступное с середины 2021 г. aaS-решение Cisco Plus Hybrid Cloud включает полное портфолио Cisco для ЦОД (вычисления, сеть, хранение) плюс ПО и СХД сторонних производителей, объединяя таким образом локальное, граничное и публичное облако. Решение предусматривает гибкую модель потребления и услуги полного цикла, предоставляемые подразделением Cisco Customer Experience (CX) и партнерами. Заказчики могут выбирать желаемый уровень обслуживания для планирования, проектирования и установки. Решение Cisco Plus Hybrid Cloud, охватывающее широкий спектр потребностей заказчиков, предусматривает начальные обязательства по использованию в диапазоне от 0 до 100%, срок поставки составляет 14 дней от заказа. Первоначально aaS-решения будут ограниченно доступны в Австралии, Великобритании, Германии, Канаде, Нидерландах и США.

В течение этого года у заказчиков aaS-решений появится возможность обращаться в Cisco через развернутый в облаке Cisco CX Cloud портал самообслуживания Cisco Plus Experience, который позволит заказчикам и партнерам знакомиться с aaS-портфолио Cisco, пользоваться им и контролировать потребление. Частью интуитивного интерфейса станет магазин, где заказчикам будет предоставлен широкий выбор сервисов Cisco и партнеров.

Чтобы как можно больше заказчиков могли получить доступ к нужным решениям, Cisco Plus задействует экосистему партнеров. Уже более 20 лет Cisco и ее партнеры совместно предлагают более 2300 услуг. Ключевую роль в предоставлении решений Cisco Plus будут играть партнеры программы Cisco Gold Provider, которые смогут расширить свои aaS-практики. Другие партнеры Cisco также получат выгоду, продавая и поддерживая расширенные решения Cisco.



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