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Step Logic представила интерактивную медиаколонну для общественных и офисных пространств

Компания Step Logic разработала мультимедийное решение для общественных и офисных пространств – интерактивную медиаколонну с возможностью работы с виртуальными помощниками.

Медиаколонна имеет тонкий корпус из закаленного стекла и сатинированной нержавеющей стали. Экран колонны более 2 метров в высоту с соотношением сторон 32:9, что делает интерактивную навигацию и отображение видеоконтента более комфортным, а общение с виртуальными ИИ-ассистентами предельно реалистичным. Благодаря повышенной яркости экрана решение может устанавливаться даже в сильно освещенных помещениях.

Пользователь может не только получать аудиовизуальную информацию, но и взаимодействовать с контентом благодаря сенсорному управлению с одновременной поддержкой до 40 касаний. Колонна также оснащена камерой с функцией видеоаналитики, чувствительной микрофонной системой с автоматической подстройкой и акустической системой с объемным звучанием.

Для удобства верстки контента в решении предусмотрено большое количество быстро генерируемых шаблонов, не требующих долгой отрисовки каждого виджета. При обновлении событий, встроенных в контент, динамически может подгружаться информация с других сайтов.

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Чтобы обеспечить безопасность информации в общественных пространствах, решение предусматривает возможность размещения аппаратной платформы в выделенной серверной, а не в корпусе колонны. Основное оборудование и информационная сеть остаются в охраняемом периметре компании, а на колонну передаются только видеопотоки и интерфейсные сигналы.

«Помимо того, что наше решение имеет эксклюзивный дизайн, оно способно осуществлять визуализацию виртуального помощника в полный рост. За счет этого, а также благодаря применяемым алгоритмам аудио и видеоаналитики, общение с AI-ассистентами становится более комфортным и естественным, – сказал руководитель направления мультимедиа решений Step Logic Дмитрий Пустовой. – Интерактивная медиаколонна поставляется как законченное решение и легко впишется в любой существующий интерьер. Ее можно использовать в качестве электронной рецепции или интерактивной информационной стойки в торговых и бизнес-центрах, отелях, вокзалах и других общественных пространствах, киоска регистрации пациентов в медицинских центрах, виртуального гида по выставкам, музеям и театрам, интерактивной навигации в общественных местах со сложной планировкой».

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