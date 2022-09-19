Step Logic разработала решение для создания геораспределенного кластера виртуализации на базе российского оборудования и ПО

Step Logic завершила разработку и лабораторное тестирование катастрофоустойчивого кластера виртуализации на основе отечественного программного и аппаратного обеспечения.

Катастрофоустойчивый кластер виртуализации предназначен для резервирования центров обработки данных, что позволяет повысить доступность информационных систем до уровня 99,999% и выше. Основной особенностью решения является возможность автоматического перемещения виртуальных машин в резервный ЦОД при выходе основного из строя. Время простоя при такой аварии не должно превышать нескольких минут.

Все компоненты решения разработаны отечественными вендорами и внесены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных: в качестве системы хранения данных используется гибридная СХД «Аэродиск Engine» от разработчика «Аэродиск» (оборудование также включено в реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ Минпромторга); операционной системы и системы виртуализации – ОС Astra Linux Special Edition и программный комплекс средств виртуализации «Брест» от ГК «Астра».

В рамках тестовых испытаний специалисты Step Logic эмулировали полный выход из строя оборудования в одном из ЦОДов. После этого виртуальные машины, размещенные на оборудовании на аварийной площадке, были автоматически перезапущены на резервной. По результатам тестирования приостановка доступности сервисов составила менее минуты.

Как «Тинькофф» проводит встречи и обучает 20 000 сотрудников ежемесячно Импортозамещение ВКС

«В настоящее время у отечественных производителей нет готовых решений для построения геораспределенного кластера виртуализации, а западное оборудование, имеющее данную функциональность, официально не поставляется в Россию и не покрывается гарантией производителя. В отличие от реализации на базе программно-определяемого хранилища (CEPH), использование выделенной классической СХД, подключаемой по протоколу iSCSI, существенно упрощает развертывание, сопровождение и будущую модернизацию информационной системы, а, главное, обеспечивает ее работоспособность даже при выходе из строя более половины узлов кластера, – сказал Дмитрий Алифатов, руководитель группы проектирования вычислительных систем Step Logic. – В сложившихся обстоятельствах мы рассчитываем, что наше решение будет востребовано не только среди государственных заказчиков и субъектов КИИ, но и со стороны коммерческих организаций, желающих обеспечить максимально высокую доступность ИТ-сервисов».