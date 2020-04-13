«Стэп лоджик» представила набор решений для бесконтактного измерения температуры тела

«Стэп лоджик» представила набор решений для бесконтактного измерения температуры тела, которые могут быть развернуты за считанные дни. Одно из новых требований к любому бизнесу – контроль температуры тела сотрудников, а все государственные учреждения обязаны измерять температуру посетителей при входе и вводить ограничительные меры по допуску граждан с признаками заболевания.

На рынке представлена продукция разных производителей – от бесконтактных портативных измерителей температуры до автоматизированных комплексов тепловизионного контроля с автоматической идентификацией человека.

Универсальное мобильное решение для измерения температуры тела сотрудников и посетителей. Тепловизор, направленный на поток людей, автоматически определяет лица и измеряет температуру лба. При выявлении человека с повышенной температурой подается звуковой и световой сигнал.

Преимущества решения: высокая пропускная способность, групповое измерение температуры. Оптимальная точность измерения, погрешность не более ±0,3 °С. Отсутствие ложных срабатываний, температура измеряется только на лбу человека. Автоматическое выявление людей с повышенной температурой. Наличие световой и звуковой индикации. Время инсталляции – 30 минут. Возможность детектировать наличие маски на человеке.

В составе решения: комбинированный тепловизор с оптическим и тепловизионным каналом, калибратор (черное тело), штативы, ПО для установки на ПК или ноутбук, видеорегистратор с искусственным интеллектом (опционально).

Автоматизированное решение для контроля температуры сотрудников офисов, предприятий, производственных площадок. Системы контроля и управления доступом оснащаются модулями распознавания лиц и измерения температуры. Проход осуществляется «по лицу» с одновременным измерением температуры на лбу. В случае повышенной температуры доступ запрещается.

Особенности решения: полностью автоматизированное решение, не требующее присутствия оператора. Запись данных о лицах с повышенной температурой, оповещение ответственных. Точность измерения ±0,5 °С. Отсутствие ложных срабатываний. Световая и звуковая индикация.

Автоматический контроль температуры в точках доступа на объекты транспортной инфраструктуры, культурно-массовые мероприятия, в фитнес-центры, госучреждения. Решение позволяет в автоматическом режиме определить температуру на лбу проходящего через металлоискатель человека.

Функциональные особенности: определение людей с повышенной температурой без участия оператора. Световая и звуковая индикация. Точность измерения ±0,5 °С. Отсутствие ложных срабатываний. Готовое «решение из коробки».

Компактное решение для контроля температуры сотрудников сферы услуг, офисов и салонов территориально распределенных компаний (банки, страховые, почтовые отделения, салоны связи и др). В решении используются напольные или настенные терминалы учета рабочего времени с функциями идентификации сотрудника и измерения температуры. В случае выявления человека с повышенной температурой устройство издает световой и звуковой сигнал, а данные сохраняются в системе учета рабочего времени.

Особенности решения: определение людей с повышенной температурой без участия оператора. Вывод на экран измеренной температуры. Сбор информации о состоянии здоровья персонала, оповещение ответственных лиц. Точность измерения ±0,5 °С.

Недорогое решение для измерения температуры сотрудников и посетителей микробизнесов и внутриофисного использования. На экране термографа выделяется участок изображения с повышенной температурой, оператор принимает решение о необходимости дополнительного контроля.

Ключевые особенности: работает из коробки (plug and play). Возможность установки на штатив. Измерение на безопасном расстоянии (более 1 м).