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«Стэп лоджик» представила набор решений для бесконтактного измерения температуры тела

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Стэп лоджик» представила набор решений для бесконтактного измерения температуры тела, которые могут быть развернуты за считанные дни. Одно из новых требований к любому бизнесу – контроль температуры тела сотрудников, а все государственные учреждения обязаны измерять температуру посетителей при входе и вводить ограничительные меры по допуску граждан с признаками заболевания.

На рынке представлена продукция разных производителей – от бесконтактных портативных измерителей температуры до автоматизированных комплексов тепловизионного контроля с автоматической идентификацией человека.

Универсальное мобильное решение для измерения температуры тела сотрудников и посетителей. Тепловизор, направленный на поток людей, автоматически определяет лица и измеряет температуру лба. При выявлении человека с повышенной температурой подается звуковой и световой сигнал.

Преимущества решения: высокая пропускная способность, групповое измерение температуры. Оптимальная точность измерения, погрешность не более ±0,3 °С. Отсутствие ложных срабатываний, температура измеряется только на лбу человека. Автоматическое выявление людей с повышенной температурой. Наличие световой и звуковой индикации. Время инсталляции – 30 минут. Возможность детектировать наличие маски на человеке.

В составе решения: комбинированный тепловизор с оптическим и тепловизионным каналом, калибратор (черное тело), штативы, ПО для установки на ПК или ноутбук, видеорегистратор с искусственным интеллектом (опционально).

Автоматизированное решение для контроля температуры сотрудников офисов, предприятий, производственных площадок. Системы контроля и управления доступом оснащаются модулями распознавания лиц и измерения температуры. Проход осуществляется «по лицу» с одновременным измерением температуры на лбу. В случае повышенной температуры доступ запрещается.

Особенности решения: полностью автоматизированное решение, не требующее присутствия оператора. Запись данных о лицах с повышенной температурой, оповещение ответственных. Точность измерения ±0,5 °С. Отсутствие ложных срабатываний. Световая и звуковая индикация.

Автоматический контроль температуры в точках доступа на объекты транспортной инфраструктуры, культурно-массовые мероприятия, в фитнес-центры, госучреждения. Решение позволяет в автоматическом режиме определить температуру на лбу проходящего через металлоискатель человека.

Функциональные особенности: определение людей с повышенной температурой без участия оператора. Световая и звуковая индикация. Точность измерения ±0,5 °С. Отсутствие ложных срабатываний. Готовое «решение из коробки».

Компактное решение для контроля температуры сотрудников сферы услуг, офисов и салонов территориально распределенных компаний (банки, страховые, почтовые отделения, салоны связи и др). В решении используются напольные или настенные терминалы учета рабочего времени с функциями идентификации сотрудника и измерения температуры. В случае выявления человека с повышенной температурой устройство издает световой и звуковой сигнал, а данные сохраняются в системе учета рабочего времени.

Особенности решения: определение людей с повышенной температурой без участия оператора. Вывод на экран измеренной температуры. Сбор информации о состоянии здоровья персонала, оповещение ответственных лиц. Точность измерения ±0,5 °С.

Недорогое решение для измерения температуры сотрудников и посетителей микробизнесов и внутриофисного использования. На экране термографа выделяется участок изображения с повышенной температурой, оператор принимает решение о необходимости дополнительного контроля.

Ключевые особенности: работает из коробки (plug and play). Возможность установки на штатив. Измерение на безопасном расстоянии (более 1 м).

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