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STEP LOGIC и Cisco помогут компаниям организовать безопасный сервис удаленного доступа

Безопасность Стратегия безопасности

Специалисты STEP LOGIC дадут рекомендации по защите корпоративной сети при дистанционном режиме работы, расскажут об основных инструментах для организации сервиса удаленного доступа и научат ими пользоваться.

Согласно опросам, более 60% отечественных работодателей планируют сохранить удаленный режим для части сотрудников, 5% — для всех работников. По мнению Николая Забусова, директора департамента информационной безопасности STEP LOGIC, главной задачей станет выстраивание процесса управления информационной безопасностью. А учитывая низкую цифровую грамотность пользователей, снизить риски поможет только внедрение комплексных решений.

5 шагов для обеспечения безопасного удаленного доступа

Обеспечение защищенного VPN-соединения. Базовый способ организации безопасной передачи данных – VPN. Для защиты VPN-подключений компании потребуется программный клиент, устанавливаемый на удалённое устройство. VPN-клиент позволит решить ещё ряд различных задач ИБ: идентификация/аутентификация, защищённый доступ, оценка соответствия. При этом, нагрузка на оборудование и администраторов будет гораздо ниже, чем при использовании нескольких различных решений.

Подтверждение подлинности сотрудника, подключающегося к корпоративной сети. В 80% случаев хакеры получают доступ к конфиденциальной информации через подбор или кражу паролей учетных записей сотрудников. Использование многофакторной аутентификации (MFA) позволит быть уверенным в том, кто подключается к корпоративной сети. Технология запрашивает у пользователя второй фактор для аутентификации (через push-уведомления, токены, SMS, сертификаты или мобильные коды), который нельзя ни подобрать, ни подменить. Подробнее о MFA – в статье «Защита корпоративных сетей от кибер-атак на удаленный доступ».

Проверка безопасности подключаемого устройства. Для осуществления каждой третьей кибератаки используется вредоносное ПО. Решения класса NAC помогут контролировать новые сетевые подключения и проверять удаленное устройство на соответствие политикам безопасности. Технология позволяет создать карантинную зону для сканирования оборудования на наличие актуальных обновлений безопасности ОС или антивируса.

Выявление и блокировка атак на шлюзе. Современные устройства Next Generation Firewall (NGFW) обладают широкими функциональными возможностями выявления и блокирования атак, аномальной активности и вредоносных программ. Также их можно использовать для инспектирования трафика удаленных пользователей.

Контроль действий пользователей. Исследования показывают, что в России утечки данных по вине привилегированных пользователей происходят в два раза чаще, чем в среднем по миру. Решения для контроля действий привилегированных пользователей (PAM) помогут избежать финансовых потерь в результате инцидента. Также PAM может отслеживать активность всех удаленных пользователей, включая и подрядчиков, имеющих доступ в корпоративную сеть. Решение ведет детализированный журнал действий сотрудников 24/7, осуществляет запись сессий и автоматически уведомляет о подозрительной активности.

С чего начать организацию защищенного сервиса удаленного доступа в компании?

STEP LOGIC разработал программу, помогающую организовать безопасную дистанционную работу и оценить уровень защищенности уже имеющегося сервиса удаленного доступа. Приняв в ней участие, ИТ-специалисты смогут:



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