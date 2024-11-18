Москва проводит масштабный поиск багов в 54 своих ИС. Тестировщикам заплатят 2 миллиарда

ДИТ Москвы опубликовал двухмиллиардный тендер на поиск ошибок в 54 городских ИС. Исследование займет до 750 дней.

Активный поиск недоработок

Как выяснил CNews, Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) собирается провести полную техническую экспертизу для 54 городских информационных систем, среди них «Официальный портал Мэра и Правительства Москвы». На поиск багов выделили 1,7 млрд руб. из бюджета столицы.

Данный тендер Департамент по конкурентной политике Москвы опубликовал 31 октября 2024 г. на сайте госзакупок. Будущего подрядчика выберут посредством проведения аукциона, заявки на который принимаются до 18 ноября. Победитель конкурса подпишет контракт непосредственно с самим ДИТ.

Из документов к закупке следует, что целью проведения работ является минимизация рисков, связанных с неработоспособностью ИС, ее недостаточной производительностью или наличием дефектов функциональности ПО. Дополнительно проведут оценку качества реализаций функций систем.

Справятся за два года

В техническом задании тендера указано, что контракт с будущим подрядчиком планируется заключить на 750 дней. За это время планируется провести 13 тестирований всех информационных систем Москвы. А сами работы заказчик поделил на девять этапов. На каждый из которых выделено 10,95% от общего бюджета закупки — примерно 187,7 млн руб на этап.

В документах ДИТ указал, что тестирование планируется проводить на инфраструктуре исполнителя. В ходе оказания услуг предполагается работа сотрудников подрядчика с используемым у ведомства оборудованием и программным обеспечением следующих производителей: SUN, VMware, IBM, Hewlett-Packard, Oracle, Red Hat, Microsoft. Конкретные названия ПО и модели оборудования в техническом задании указаны не были.

После проведения тестов, подрядчик должен будет указать на приоритет найденных ошибок. В документах их выделено всего три: «Высокий» — не работает основной функционал ИС и не существует обходной ручной технологии или возможности работы через другие системы/опции. «Средний» — ИС работоспособна, однако наличие дефекта приводит к значительным неудобствам и затратам. И «Низкий» — Незначительные, косметические/интерфейсные (в том числе эргономические) дефекты, делающие работу оператора не удобной, но не отражающиеся явно на обслуживании пользователя.

Про недавние сбои столичных ИС

2 августа 2024 г. произошел технический сбой в работе Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции (КИС СОЮ) в Москве. С её помощью можно подавать иски в электронном формате, а также читать документы и решения судов.

Из-за неработающего программного обеспечения нельзя было провести заседание, так как аудио- и видео протоколы процесса также с ним связаны. В судах возникли большие задержки, заседания переносились

11 ноября 2024 г. в Москве произошел сбой в работе ЕМИАС, к слову, данной ИС в списке на поиск ошибок не обнаружено. Более четырех часов врачи не могли вести приём, вносить данные в электронные истории болезни, расшифровывать ЭКГ, также не работало приложение на телефонах. — об этом жаловались пользователи системы в официальном паблике «ВКонтакте» Департамента информационных технологий.

Напомним, что 9 сентября 2024 г. CNews писал о похожем тендере ФНС. Ведомство выделило 3,19 млрд руб. на поиск устранения багов в ИС «Налог-3». Подрядчикам предлагали работать на Java и PostgreSQL.