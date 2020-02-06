В Microsoft начинаются масштабные перестановки с закрытием подразделений

Microsoft объединит подразделения Windows Experience и Devices в одно и назначит его руководителем Паноса Паная, отвечающего за продвижение Surface и других гаджетов компании. Вместе с ним новые должности получат еще пять топ-менеджеров.



Реорганизация в Microsoft

Корпорация Microsoft проводит масштабную реорганизацию с закрытием подразделений и перестановками в топ-менеджменте. Изменения коснутся в первую очередь отделов Windows Experience (клиентская часть) и Devices (отвечает за разработку компьютеров и гаджетов).

По информации ресурса ZDNet, оба подразделения будут объединены в одно которое получит название Windows and Devices. Возглавит его действующий руководитель отдела Devices Панос Панай (Panos Panay), один из создателей линейки компьютеров и ноутбуков Surface.

Панос Панай работает в Microsoft с 2004 г. Объединение двух подразделений под его началом состоится 25 февраля 2020 г. Сотрудник ZDNet Мэри Джо Фоли (Mary Jo Foley) со ссылкой на неназванные источники сообщила, что в последние месяцы Панай подыскивал себе новую должность в Microsoft и даже рассматривал возможность перехода в компанию Apple.

Панос Панай, как писал CNews, руководит подразделением Devices, в которое входят компьютеры Surface, игровые приставки Xbox, фитнес-трекеры Band и очки дополненной реальности HoloLens, с июля 2015 г. До этого он занимал должность вице-президента по проектированию устройств серии Surface.

Панос Панай на премьере новинок Microsoft со смартфоном Surface Duo в руках

В корпоративном письме, направленном сотрудникам Microsoft, Панай написал о своем новом назначении: «Я рад возглавить Windows Client в Microsoft, это поможет нам упростить процесс принятия решений, четко определить приоритеты и обеспечить наилучшие возможности для конечных пользователей, начиная с разработки интегральных схем и заканчивая ОС во всех приложениях и устройствах, подключенных к службам Microsoft (OEM и Surface). Совместное проектирование аппаратного и программного обеспечения позволит нам повысить эффективность долгосрочных планов по развитию Windows (поддержка двойного экрана, разнообразных процессоров т. д.)».

Никого не уволили

На момент публикации материала отделы Windows Experience и Devices входили состав более крупного подразделения Microsoft – Experiences and Devices, образованного весной 2018 г. Им руководит Раджеш Джа (Rajesh Jha), который после всех перестановок сохранит свою должность. Направление деятельности самого подразделения тоже не изменится.

Для Microsoft это вторая крупная организация за последние два года

После объединения программного и «железного» подразделений нынешний глава Windows Experience, корпоративный вице-президент Microsoft Джо Бельфиоре (Joe Belfiore) возглавит команду Office Experience Group (OXO), но сделает он это не раньше осени 2020 г., так как весной и летом будет находиться в отпуске. В дополнение к этому за ним будет сохранен пост руководителя подразделения EPIC (Essential Products Inclusive Community), отвечающего за мобильные приложения для Android и iOS, а также за сервис Microsoft News.

Корпоративный вице-президент Microsoft по Windows и образовательным продуктам Эран Мегиддо (Eran Megiddo) сосредоточится на отделе Modern Life Experiences (MLX) и образовательном сегменте. Еще один корпоративный вице-президент компании, Брайан Макдональд (Brian Macdonald), который сейчас руководит Microsoft Teams, покинет свой пост, но продолжит консультировать команду Раджеша Джа по входящим в его компетенцию вопросам. Вместо него команду Microsoft Teams возглавит Джефф Тепер (Jeff Teper), действующий руководитель OneDrive и SharePoint. Кирк Кенигсбауэр (Kirk Koenigsbauer), корпоративный вице-президент по Microsoft 365, станет главным операционным директором (Chief Operating Officer, CFO), в подразделении Experiences and Devices.

Изменения, запланированные Microsoft, не коснутся группы COSINE (Core OS and Intelligent Edge). Оно, как и раньше, будет входить в состав подразделения Azure Engineering под руководством Джейсона Зандера (Jason Zander).

Причины реогранизации не установлены

Что послужило причиной всех изменений в руководящем составе Microsoft и объединении ее подразделений, на момент публикации материала известно не было. В последний раз, весной 2018 г., крупные перестановки в компании были связаны с необходимостью Microsoft идти в ногу с переменами в ИТ-отрасли, где акцент смещается с традиционных ПК на другие сферы. Глава компании Сатья Наделла (Satya Nadella) назвал тогда три причины изменений: во-первых, облака доказали свою эффективность, во-вторых, искусственный интеллект стал играть все большую роль в процессах познания и восприятия, в-третьих, в пользовательском опыте стали смешиваться физическая и виртуальная реальность.

Напомним, что в первой половине 2018 г. Microsoft провела масштабную реорганизацию, в ходе которой будет создано два больших отдела: один – пользовательского опыта (упомянутый Experiences and Devices), второй – облаков и искусственного интеллекта Cloud and AI Platform. Последний объединил проекты, связанные с облаками и искусственным интеллектом. К нему относится и группа COSINE.