Революционная облачная Windows сломалась сразу после запуска. Сервис отключен на неопределенный срок

Microsoft приостановила работу сервиса Windows 365 на неопределенный срок из-за гигантского количества пользователей, желающих протестировать его. Проект позволяет компаниям арендовать облачные компьютеры с Windows 10 и Windows 11 и экономить на поддержке собственного штата ПК. Windows 365 проработал меньше суток, и теперь Microsoft занята наращиванием аппартных мощностей своих серверов, чтобы те могли справиться с нагрузкой.

Облачная Windows «зависла»

Корпорация Microsoft временно отключила свой новый облачный сервис Windows 365 меньше, чем через день после запуска. Сервис Windows 365 позволяет запускать полноценную ОС Windows 10 или Windows 11 прямо в окне браузера, даже если компьютер не поддерживает эти системы. Это революционный сервис, не имеющий аналогов.

Как пишет портал Neowin, новый сервис Microsoft оказался настолько востребованным, что серверы не выдержали наплыва посетителей. Проект пришлось временно приостановить для наращивания серверных мощностей.

Точные сроки запуска Windows 365 на новом «железе» Microsoft не раскрывает. Сервис проработал меньше суток – как сообщал CNews, его запуск состоялся 2 августа 2021 г.

Возможностей серверов Microsoft не хватило для стабильной работы Windows 365

Руководитель подразделения по управлению программами Windows 365 Скотт Манчестер (Scott Manchester), сообщивший о начале работы сервиса, подтвердил информацию о его временном отключении. Он назвал ажиотаж вокруг него «невероятным» (unbelievable).

«Мы фиксируем невероятный отклик на Windows 365, в связи с чем вынуждены приостановить программу бесплатных пробных версий до тех пор, пока мы не предоставим дополнительные мощности», – написал Манчестер в Twitter. Всем, кто заинтересован в использовании Windows 365, он предложил оформить подписку на него. Система пришлет им уведомление о возобновлении работы сервиса.

Под постом Манчестера появились комментарии, в которых пользователи отметили пользу нового сервиса. Участник Twitter под ником Jake B. (@JakeBravo_) заявил, что за первый день работы оценил все преимущества Windows 365 на своем iPad.

Идея сервиса

Проект Windows 365, анонс которого Microsoft провела в июле 2021 г., нацелен только на корпоративных клиентов компании. Он позволяет предприятиям полностью отказаться от закупки, обслуживания и обновления своего парка компьютеров.

Вместо этого они теперь могут арендовать виртуальные ПК с нужной им конфигурацией, начиная от базовых с 2 ГБ оперативной памяти и одним процессором и заканчивая топовыми с восемью процессорами и 64 ГБ ОЗУ. Запускать Windows посредством нового сервиса можно хоть на Android-смартфоне, так что сотрудники компаний смогут работать в Windows 365 на любом своем устройстве.

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Вопрос сохранности корпоративных секретов Microsoft тоже решила. Все документы и файлы, с которыми взаимодействует работник, хранятся в облаке, а не на конечном устройстве.

Для россиян дешевле

Windows 365, после того как Microsoft его починит, будет работать по всему миру, включая Россию. CNews писал, что компания раскрыла цены для своих российских клиентов. Вопреки давно сложившейся на рынке традиции, они оказались ниже американских.

Расценки за пользование Windows 365 в России начинаются с 1350 руб. в месяц ($18,5 по курсу ЦБ на 4 августа 2021 г.). В США тот же тарифный план стоит $20 (1457 руб.). Самый дорогой тариф в России оценивается в 10,665 тыс. руб. ($146,4) против $158 (11,509 тыс. руб.) в США.

Российские тарифы

Кроме того, некоторые из предложенных Microsoft тарифов предусматривают пробные периоды. Другими словами, при подписке на них можно в течение двух месяцев не платить за пользование Windows 365 ни рубля.

Вторая Windows за месяц

Премьера Windows 365 состоялась в середине июля 2021 г. За три недели до этого, 24 июня 2021 г., Microsoft анонсировала новую настольную ОС Windows 11.

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Система призвана стать заменой Windows 10, поддержка которой завершится в октябре 2021 г. От предшественницы она отличается, по большей части, лишь переработанным интерфейсом и интеграцией корпоративного мессенджера Teams.

На 4 августа 2021 г. Windows 11 была доступна в виде бета-версии. Выпуск стабильной сборки состоится до конца 2021 г. Система известна своими завышенными системными требованиями, делающими множество компьютеров и ноутбуков непригодными для нее.

Для пользователей, в особенности корпоративных, обновление «железа» для соответствия требованиям Windows 11 потребует дополнительных расходов. В этом плане подписка на Windows 365 может оказаться для них еще более выгодной в финансовом плане.

Почти традиция

Произошедшее с Windows 365 нельзя считать первым подобным случаем в истории Microsoft. Например, во время презентации Windows 98 в апреле 1998 г. система зависла на этапе установки драйверов и выдала «синий экран смерти».

На ранних этапах Windows 98 нельзя было назвать стабильной ОС

С «чужими» операционками Microsoft тоже не всегда везет. В феврале 2020. корпорация в прямом эфире демонстрировала возможности своего Android-смартфона Surface Duo с двумя экранами, и он тоже завис. Позже Microsoft опубликовала в Сети запись этой презентации, в которой подменила кадры с зависшим аппаратом. Вместо них демонстрировались моменты, на которых Surface Duo исправно работал.