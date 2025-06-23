Билл Гейтс и Линус Торвальдс встретились впервые в истории после десятков лет жесточайшего соперничества

Создатель Linux Торвальдс и основатель Microsoft Гейтс встретились впервые в своей жизни. Linux и Windows конкурируют на рынке ОС более 30 лет, но их разработчики раньше никогда не виделись лично. Между тем, Linux и Windows давно тесно связаны – Linux умеет запускать Win32-программы, а в Windows есть целая Linux-подсистема.

Историческая встреча

Основатель Microsoft и создатель OC Windows Билл Гейтс (Bill Gates) и «отец» Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) впервые встретились лично после стольких десятилетий конкурентной борьбы, пишет Tom’s Hardware. Официально эта встреча нигде не анонсировалась – о ней стало известно постфактум благодаря опубликованной в заблокированной в России американской соцсети LinkedIn фотографии.

Linux существует с 1991 г., Windows же вышла на шесть лет раньше, в 1985 г. Гейтс и Торвальдс на протяжении 34 лет соперничают друг с другом на поприще операционных систем, и Гейтс эту борьбу еще ни разу не проиграл. Для примера, в мае 2025 г. Windows занимала 70,21% мирового рынка настольных ОС, а Linux – 4.06% (данные StatCounter), и это одно из самых высоких значений для него.

Никакой вражды и никаких договоренностей

На опубликованном снимке, запечатлевшем первую встречу двух легенд мира технологий, два заклятых конкурента на деле не выглядят непримиримыми врагами – напротив, они оба весьма дружелюбны, отметили в Tom’s Hardware. Культовые фигуры в мире ИТ, известные своими прямо противоположными философиями в сфере программного обеспечения, наслаждалась компанией стипендиатов Microsoft Марка Руссиновича (Mark Russinovich, слева) и Дэвида Катлера (David Cutler, справа).

Tom's Hardware Западные ИТ-СМИ удивляются редкости этого кадра

Фотографию сделал Руссинович. Он тоже утверждает, что Гейтс и Торвальдс никогда раньше не встречались. К слову, именно он был инициатором этой встречи.

«Я испытал волнение всей своей жизни, устраивая ужин для Билла Гейтса, Линуса Торвальдса и Дэвида Катлера, – написал Руссинович в в своем профиле в LinkedIn. – Линус никогда не встречался с Биллом, а Дэйв никогда не встречался с Линусом. Никаких важных решений по ядру не было принято, но, возможно, это произойдет на следующем ужине».

Решений может и не быть

Гейтс стал легендой мировой ИТ-индустрии как соучредитель Microsoft. Он был ключевым новатором в разработке коммерческого программного обеспечения и персональных вычислительных экосистем с середины 1970-х годов., а также он принимал непосредственное участие в создании Windows.

Но в настоящее время Гейтс уже не руководит Microsoft напрямую. Он передал пост СЕО Стиву Балмеру (Steve Balmer), а его на этой должности сменил Сатья Наделла (Satya Nadella), нынешний гендиректор корпорации. Гейтс же в настоящее время наиболее известен своей благотворительной деятельностью.

Торвальдс, в отличие от Гейтса, по-прежнему принимает очень активное участие в разработки Linux. Он пытался отойти от дел, но затем вновь вернулся к прежней деятельности, и ныне ни одна из сборок ядра Linux не выходит без его участия.

Впрочем, иногда он забывает выпустить очередной релиз вовремя. Также в последние месяцы он стал открыто хамить разработчикам и выгонять ключевые фигуры из сообщества Linux по самым разным причинам. Также он поддерживает антироссийские санкции и исключает из комьюнити российских мейнтейнеров, называя из «кучкой русских троллей».

Вполне очевидная связь

Несмотря на перманентную конкуренцию, Windows и Linux довольно тесно связаны друг с другом, и едва ли это стало бы возможным без разрешения руководства Microsoft и верхушки сообщества Linux.

sdKjfgh-12_sk13 / Pixabay В Linux есть частичка Windows. И наоборот

Например, Linux на протяжении десятилетий умеет запускать программы, первоначально написанные для Windows. Делает он это не совсем нативно, а через специнструмент WINE, но факт остается фактом. То же касается и видеоигр – CNews писал, что утилиту для их запуска создает российский разработчик.

Windows в свою очередь обладает встроенной подсистемой для запуска Linux – Windows subsystem for Linux. Она появилась еще в Windows 10 и с тех пор постоянно развивается – последняя стабильная ее версия вышла во второй половине марта 2025 г. Для примера, также в Windows была подсистема для Android, но ее разработку Microsoft свернула.