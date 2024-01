Windows превращается в Linux. Microsoft встроит в ОС поддержку Sudo

В Windows 11 в обозримом будущем может появиться встроенная поддержка выполнения команд с автоматическим кратковременным повышением прав до суперпользователя. В Linux есть похожая команда – Sudo, и именно она может быть внедрена в Windows 11 в одной из ближайших сборок.

Была Windows, стал Linux

Операционная система Windows 11 скоро может обзавестись поддержкой команды Sudo, пишет профильный портал MSPowerUser. Она хорошо известна подавляющему большинству пользователей, предпочитающих работать в Linux, а не в Windows, а также ее можно найти в составе современных версий Apple macOS.

Sudo (Substitute User and do – «Подменить пользователя и выполнить») в Linux-системах позволяет выполнять различные команды с правами другого пользователя, имеющегося в системе, не меняя при этом учетную запись. Чаще всего она используется в паре с учеткой суперпользователя, а ее название имеет вторую неофициальную расшифровку – Super Users do.

Фото: Linux.org Пример использования Sudo в Linux

Microsoft, судя по всему, решила не отставать от конкурентов. Поддержка Sudo будет добавлена в привычный инструментарий Windows – в командную строку выполнения команд и оболочку PowerShell.

Никаких подробностей

Как именно будет функционировать Sudo в составе Windows с использованием ее посредством командной строки и утилиты PowerShell, к моменту выхода материала известно не было. Возможно, поддержка команды станет частью именно самой Windows 11, или же она каким-либо образом будет связана с подсистемой Windows Subsystem for Linux, появившейся весной 2019 г. и позволяющей запускать Linux-приложения и даже Linux-дистрибутивы непосредственно из-под Windows.

Microsoft хранит молчание, бета-тестеры, имеющие доступ к ранним сборкам Windows – тоже. Нововведение, похоже, достанется только Windows 11 – ее предшественница (Windows 10), явившая миру подсистему WSL, с весны 2023 г. не получает обновления функциональности.

Код уже готов

Судя по всему, поддержка Sudo в стабильной сборке Windows 11 может появиться в самом ближайшем будущем. Пользователь заблокированной в России американской соцсети Х (ранее Twitter) под псевдонимом Xeno (@XenoPanther) обнаружил в системе строки кода, свидетельствующие о том, что Microsoft находится в процессе внедрения Sudo в Windows. Впрочем, стадия этого внедрения, как пишет MSPowerUser, пока все же ранняя.

Зачем Microsoft понадобилась поддержка Sudo в Windows, пока неясно

Xeno утверждает, что нашел в коде следующие строки: SystemSettings_Developer_Mode_Setting_Sudo, Enable sudo, Enable the sudo command и Configure how sudo runs applications. Как именно он их обнаружил, Xeno не уточнил.

Откуда в Windows суперпользователь

Если предположить, что поддержку Sudo Microsoft встроит в Windows 11 без связи с подсистемой WSL, то, получится, что она продублирует уже имеющуюся в системе аналогичную возможность. В современных Windows есть пользователь «Администратор», учетная запись которого по умолчанию отключена. «Администратор» обладает существенно большим набором прав в системе по сравнению с обычным пользователем, а в Windows есть опция запуска любой программы от имени «Администратора».

Все уже придумано заранее

Сделать это можно как при помощи контекстного меню путем нескольких кликов мышкой, так и непосредственно в командной строке. Для этого нужно всего лишь ввести команду runas с указанием имени пользователя с административными правами и прописать полный путь до файла запускаемой программы. Пример: runas /user:Администратор "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe". Если требуемая учетная запись защищена паролем, понадобится ввести его.

В утилите PowerShell аналогичное действие выполняется при помощи команды start-process. Пример: start-process "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" –verb runas.

Также можно вручную активировать в системе профиль «Администратор» использовать его в качестве основной учетной записи.

Активированная учетная запись «Администратор» в Windows 11 22H2

В этом случае команда «запустить от имени Администратора» больше никогда не потребуется.