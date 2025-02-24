Microsoft внезапно обновила одну из главных «фишек» Windows 11, которую собиралась отправить в утиль

Внезапное обновление

Корпорация Microsoft выпустила обновление подсистемы Windows 11 для запуска Android-приложений, которая в марте 2025 г. должна прекратить свою работу, пишет Windows Latest.

Windows System for Android (WSA) – это компонент Windows, позволяющий запускать приложения для мобильной операционной системы Android внутри ОС Microsoft, без установки сторонних эмуляторов Android. Помимо WSA, в Windows 11 присутствует подсистема Linux, позволяющая пользоваться полноценным окружением под управлением ОС этого семейства, не выходя из Windows. Эта возможность пришлась по нраву разработчикам кроссплатформенного ПО

WSA позиционировалась Microsoft в качестве одной из главных «фишек» будущей Windows 11, однако на момент появления ОС на рынке в 2021 г. поддержка Android-приложений в ней еще не была реализована. Спустя несколько месяцев компонент все же заработал, но с рядом ограничений.

Microsoft Microsoft обновила WSA, возможно, в последний раз

Установка обновления доводит номер версии WSA до 2407.40000.4.0. Ожидать каких-либо сюрпризов от апдейта не следует, отмечает Windows Latest. Он не привносит новую функциональность и, вероятно, необходим для исправления ошибок безопасности WSA.

«Смерть» WSA откладывается?

Известие о скором прекращении поддержки WSA для многих стало неожиданностью. Microsoft отказ от дальнейшей поддержки подсистемы не анонсировала, хотя и обновила страницу документации по подсистеме Windows для Android на своем веб-сайте и разместила на нем сообщение о том, что WSA не будет поддерживаться с марта 2025 г.

Факт выхода обновления для WSA можно было бы трактовать, как отказ намеченного плана по удалению WSA из Windows 11. Однако, как рассказали Windows Latest в Microsoft, планы компании относительно дальнейшей судьбы WSA не изменились. Поддержка подсистемы с переводом ее в разряд «устаревших» (deprecated) компонентов Windows прекратится 5 марта 2025 г.

Проблемы WSA

Подсистема WSA плотно завязана на магазин приложений Amazon Appstore, из которого и осуществляется установка Android-программ на компьютеры с Windows 11. Microsoft удалила его из собственного магазина приложений Microsoft Store в начале марта 2024 г., ровно за год до предполагаемой «кончины» WSA, за что подверглась критике со стороны Amazon.

Как ранее сообщил CNews, Amazon планирует в скором времени закрыть Appstore. Ожидается, что свою работу магазин приложений прекратит 20 августа 2025 г. После этой даты пользователи не смогут загружать и устанавливать приложения из Appstore, в том числе и приобретенные за деньги. На владельцах фирменной техники Amazon под брендом Fire закрытие магазина не отразится, во всяком случае пока. Изменения затронут лишь тех пользователей, кто установил Appstore самостоятельно.

Подсистема Windows для запуска Android-приложений, в отличие от WSL, не оправдала ожидания значительной части пользователей. Среди главных недостатков WSA – уже упомянутая ранее привязка к Amazon Appstore вместо более популярного и официального Google Play, отсутствие интеграции с сервисами Google, без которой некоторые Android-приложения оказываются неработоспособными, а также серьезные проблемы с производительностью – скорость запуска отдельных приложений издание Tom’s Hardware назвало «утомительно долгим».

Определенную роль в трагической судьбе WSA могло сыграть и нежелание разработчиков приложений адаптировать их под управление при помощи клавиатуры и мыши – основной способ взаимодействия с ПК под управлением Windows.

Попытку исправить недостатки WSA в части привязки к Amazon Appstore и отсутствия доступа к сервисам Google сделали разработчики бесплатной утилиты MagiskOnWSA в середине 2022 г. Однако Microsoft развиваться проекту не позволила и заблокировала его репозиторий на хостинге Github.