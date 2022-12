Программисты во всем мире массово переходят на Linux. За 5 лет доля пользователей выросла вдвое

Популярность операционных систем семейства Linux среди профессиональных разработчиков ПО стремительно растет, следует из результатов свежего опроса, проведенного Stack Overflow, площадкой для обмена знаниями, нацеленной на программистов.

Так, по данным платформы, на протяжении 2022 г. в своей работе операционные системы на базе ядра Linux в качестве основной применяли 39,89% респондентов; отдают таковым предпочтение в качестве домашней системы – 40,23%. При этом в 2021 г. свой выбор на Linux по тем или иным причинам останавливали лишь 25,3% профессиональных разработчиков. В период с 2018 по 2020 г. темпы роста популярности Linux были достаточно скромными – в пределах пары процентных пунктов: 23,2% в 2018 г.; 25,6% в 2019 г.; 26,6% в 2020 г.

Кроме того, в 2022 г. соотношение долей разработчиков, выбравших Linux и macOS, впервые за все время проведения опросов Stack Overflow оказалось в пользу системы Линуса Торвальдса (Linus Torvalds): 39,89% к 32,97%.

Всего в опросе, проводившемся с 11 мая по 1 июня 2022 г., приняло участиее более 70 тыс. разработчиков ПО из 180 стран мира.

Windows и BSD

Windows по-прежнему остается наиболее популярной платформой среди программистов. Свою профессиональную деятельность связали с ней 48,2%; на личных машинах продукт корпорации Microsoft используют 48,82%. Однако значительно увеличилось количество пользователей подсистемы Windows для Linux (Windows Subsystem for Linux; WSL), которая позволяет запускать Linux-приложения в среде Windows благодаря возможностям виртуализации последней. Если по итогам 2021 г. этот показатель составлял скромные 3%, то в 2022 г. он вырос до внушительных 14,34%.

Результаты опроса по поводу основной операционной системы . Источник: Stack Overflow

Операционные системы семейства BSD (FreeBSD, OpenBSD, DragonFly BSD) не могут похвастаться выдающимися показателями, когда речь заходит о масштабах проникновения на рабочие компьютеры программистов. В период с 2021 по 2022 г. в относительных значениях он изменился с 0,14% на 1,03%.

Вопросы к методологии

В ходе одного из этапов опроса Stack Overflow 2022 г., нацеленного на программистов, респондентам было предложено ответить на следующий вопрос: «Какова основная операционная система, в которой вы работаете?» (“What is the primary operating system in which you work?”).

Несмотря на то, что в прошлые годы вопрос, касающийся предпочтительных операционных систем, был сформулирован аналогичным образом, подход к анализу результатов, вероятно, был скорректирован авторами опроса образца 2022 г. Причем эти изменения не были отражены в разделе исследования, посвященному его методологии. Об этом свидетельствует тот факт, что зафиксированные в опросе процентные доли, приходящиеся на каждый из вариантов ответа, в сумме дают значение, превышающее 100% (137,05% в случаях профессионального использования).

В более ранних опросах подобного не наблюдалось. В исследовании 2021 г., к примеру, результаты распределились так: Windows (41,2%); macOS (30,04%); Linux (25,17%); WSL (3%); BSD (0,14).

Можно предположить, что в действительности респондентам опроса образца 2022 г. было предложено выбрать несколько операционных систем, которые они преимущественно используют в своей работе, а не единственную «основную».

Более широкий взгляд на рынок ОС

Согласно данным StatCounter за на ноябрь 2022 г., Windows по-прежнему остается самый популярной в мире десктопной операционной системой среди всех категорий пользователей. На ее долю приходится 75,11% рынка ОС.

Второй по распространенности является macOS компании Apple, сумевшей захватить и удержать 15,6% рынка.

Linux и основанная на ней Google Chrome OS для маломощных компьютеров в совокупности набрали 5,25% (2,77% и 2,48% соответственно). В январе 2018 г. доля этих операционных систем составляла 1,43% и 0,9% (2,33% в сумме).

Таким образом, тенденция к росту популярности ОС на основе Linux затрагивает не только группы, преимущественно состоящие из технически подкованных специалистов, в частности, разработчиков ПО, но и другие категории пользователей.

Самые любимые и ненавистные языки программирования

Stack Overflow также опубликовал список любимых/ненавистных языков программирования и разметки, выбранных посетителями ресурса. Так, самые сильные положительные эмоции у аудитории портала вызывает Rust – 86% разработчиков он нравится, и они хотели бы продолжить свою работу с ним. В 2021 г., как и в предшествующие пять лет именно Rust удостаивался статуса «самого любимого языка» пользователей Stack Overflow.

Разработчики на Rust также оказались в числе наиболее высокооплачиваемых программистов (10 место). Медианная зарплата специалистов по Rust в пересчете на доллары США составила более $87 тыс. Больше всего зарабатывают программисты на Clojure – свыше $106 тыс. в год.

Наиболее неприятные впечатления у публики в 2022 г. оставил опыт взаимодействия с языками MATLAB и COBOL. 80,84% и 79,96% опрошенных предпочли бы больше с ними никогда не сталкиваться. В 2021 г. MATLAB и COBOL тоже не снискали любви аудитории (78,39% и 84,21% соответственно) и оказались на «дне» рейтинга, однако тогда между ними «затесался» VBA (79,39%).