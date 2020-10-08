Windows 10 допросит пользователей о целях установки

Windows 10 выяснит цели использования ПК

В будущем в Microsoft Windows 10 может появиться инструмент, который позволит настроить операционную систему персонального компьютера (ПК) с учетом особенностей использования.

Microsoft изучает возможность добавления новой страницы параметров системы на этапе первоначальной настройки Windows 10 (Out-of-box-experience, OOBE), которая позволит ОС лучше понять, как именно владелец ПК планирует использовать устройство. Об этом сообщил старший руководитель проектов в Microsoft Брендон ЛеБлан (Brandon LeBlanc) в официальном блоге программы Windows Insider.

Выпущенная 7 октября 2020 г. тестовая сборка 20231 актуальной операционной системы Microsoft во время установки позволяет пользователю выбрать один или несколько сценариев использования данного ПК. В зависимости от выбора Windows 10 предложит подходящие для решения задач пользователя инструменты, службы и настройки. Данный этап установки можно и пропустить – для этого достаточно нажать соответствующую кнопку Skip.

Установщик Windows 10 может начать интересоваться, для каких целей пользователь собирается использовать компьютер

На скриншоте, опубликованном ЛеБланом, можно рассмотреть сразу шесть доступных для выбора вариантов: «Игры» (Gaming), «Семья» (Family), «Творчество» (Creativity), «Учеба» (Schoolwork), «Развлечения» (Entertainment) и «Бизнес» (Business).

Microsoft не уточняет, как именно изменится опыт пользователя при выборе той или иной опции. Однако краткое описание под каждой из них позволяет делать предположения о последствиях выбора. К примеру, если отметить пункт «Семья», вероятно, установщик Windows 10 в ходе работы предложит сразу создать несколько учетных записей для каждого из членов семьи пользователя, с индивидуальными настройками безопасности.

Новшество не для всех

Новая возможность в настоящее время доступна лишь ограниченному кругу участников программы тестирования Windows Insider (Dev Channel). Когда именно она появится в основной ветке Windows 10 и появится ли вовсе, не сообщается.

Работа над функцией только началась, подчеркивают в Microsoft, поэтому набор предложенных параметров у отдельных пользователей может отличаться в зависимости от сделанного выбора.

Что еще нового в сборке

Помимо новшеств в программе-установщике Windows, пользователи тестовой сборки 20231 получили доступ к ряду других любопытных функций и возможностей.

Так, в данной сборке улучшено управление ассоциациями файлов. Теперь администраторы Windows 10 смогут настраивать то, какими именно приложениями будут открываться заданные типы файлов. Заданные параметры можно будет распространить как на отдельного пользователя, так и на всех пользователей ПК сразу.

Кроме того, функция Meet Now в данном билде стала доступна всем добровольцам-тестировщикам Windows 10 на канале разработчиков (Dev Channel). Ранее CNews писал о том, что Microsoft планирует добавить в свою фирменную ОС функцию создания видеоконференций прямо из области уведомлений. Эта функция, по всей видимости, базируется на одноименной возможности из Skype, который Microsoft приобрела за $8,5 млрд в мае 2011 г. Skype Meet Now, с помощью которой можно в несколько кликов собрать аудио- или видеоконференцию с участием людей, которые не обзавелись учетной записью или вовсе не имеют соответствующего приложения на своем смартфоне или ПК, появилась в Skype 8.55 ближе к концу 2019 г.

Наконец, тестовая сборка включает улучшения работы сенсорной клавиатуры и исправления массы ошибок. В частности, решена проблема, из-за которой виртуальный адаптер Ethernet (vEthernet) в дистрибутивах подсистемы Windows для Linux (WSL2) отключался после некоторого периода использования.

