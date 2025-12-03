«Геоскан» и РАН разработали первую отечественную односенсорную мультиспектральную SWIR-камеру для БАС

ГК «Геоскан» и Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН объявили о создании первой отечественной односенсорной камеры для мультиспектральной съемки с беспилотников в SWIR-диапазоне. Камера отличается от предыдущих российских решений высоким разрешением снимков и возможностью одновременной съемки в четырех спектральных интервалах. Это расширяет возможности беспилотных технологий для научных и отраслевых задач в SWIR-диапазоне: от геологоразведки и мониторинга разлива нефтепродуктов до оценки состояния растительности.

Съемка в коротковолновом инфракрасном диапазоне SWIR (Shortwave Infrared) позволяет регистрировать отраженное излучение в диапазоне длин волн от 900 до 1700 нанометров и получать данные, недоступные в видимом спектре. Благодаря этому с помощью камеры можно определять минералогические особенности горных пород, влажность почв и состояние растительности.

Камера одновременно фиксирует изображение в четырех спектральных интервалах и передает данные на один сенсор с разрешением 4,8 Мпикс (ранее для матриц в этом диапазоне считалось высоким разрешение в 640×512 пикселей (0,3 Мпикс). Такая работа системы обеспечивает высокую скорость съемки и точное совмещение каналов. В результате за один кадр формируются четыре снимка в каждом спектральном диапазоне камеры — файлы формата TIFF, готовые к загрузке в ПО для обработки данных Agisoft Metashape.

Оборудование протестировали на БАС «Геоскан 201». Результаты испытаний показали четкость снимков, низкий уровень шумов и стабильное формирование изображений в четырех каналах SWIR-диапазона. Камера обеспечила перекрытие изображений, необходимое для дальнейшей фотограмметрической обработки. Улучшенное микропрограммное обеспечение системы позволило автоматически настраивать экспозицию камеры.

«SWIR-камера является компактной и эффективной системой для решения широкого круга прикладных задач в геологоразведке, экологическом мониторинге, сельском и лесном хозяйстве. За счет глобального затвора здесь устранены недостатки сканирующих камер, а высокое разрешение матрицы позволило сделать 4-канальную камеру по цене, сравнимой с одноканальной», — отметил руководитель проекта ГК «Геоскан» Никита Прокофьев.

«Мультиспектральная SWIR-камера, основанная на разделении оптического потока, позволяет реализовать несколько спектральных каналов в одном устройстве, используя всего один сенсор. Разработанная система не требует сканирования, обладает массой менее 100 г, компактна, проста в монтаже и использовании. Это делает камеру очень перспективной для установки даже на небольшие БВС с малой взлетной массой», — сказал заведующий лабораторией НТЦ УП РАН Александр Мачихин.

В 2026 г. «Геоскан» планирует интегрировать систему и в другие модели БАС для аэрофотосъемки: «Геоскан 401» и «Геоскан 701». Это расширит возможности мониторинга водных объектов, проведения мультиспектральных и геологоразведочных съемок как для работ на малой высоте с детальным огибанием рельефа, так и на обширных территориях.