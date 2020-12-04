Skymec анонсировала камеру для фотограмметрии Zenmuse P1

Skymec объявила о начале предзаказа на новую камеру Zenmuse P1 для инженерных изысканий. При помощи этого устройства можно создавать топографические, кадастровые, лесотаксационные карты, снимать места происшествия. Эта камера станет незаменимым помощником геодезистам, маркшейдерам, строителям, кадастровым инженерам и др. Стоимость устройства составляет 800 тысяч рублей.

Zenmuse P1 — камера, при помощи которой дроны смогут собирать геопространственные данные. Устройство оснащено 45-мегапиксельной полнокадровой высокочувствительной матрицей с шумоизоляцией. В камеру встроен датчик со сменными объективами с фиксированным фокусом на трехосевом стабилизированном подвесе. Такой сенсор позволяет делать снимки каждые 0,7 с. За один полет камера может обработать данные с 3 кв км.

Zenmuse P1 оборудована механическим затвором и умными функциями, которые решают сложные задачи по созданию 2D-ортомозаик и диаметрических проекций для 3D-моделирования с точностью до сантиметра и получению качественных снимков вертикальной или наклонной поверхности.

В числе дополнений Zenmuse P1.

Функция Smart Oblique Capture — имитирует мультисенсорную наклонную камеру, которая поворачивается для фиксации объекта с разных ракурсов. Функция интеллектуальной диаметрической проекции — отбирает для съемки только те объекты, которые подлежат реконструкции. Функция TimeSync 2.0 — синхронизирует время во всех модулях с микросекундной точностью. DJI Terra — совместимое с камерой картографическое ПО для изучения, анализа и визуализации цифровых данных.

Zenmuse P1 может применяться на беспилотниках Matrice 300. Управление доступно через приложение DJI GO или пульт дистанционного управления.

«Zenmuse P1 — это прорыв в точности и скорости съемки с дрона. В отличие от съемки из космоса, которая до этого применялась для мониторинга открытых карьеров, такая камера может проводить съемку небольших территорий в любое время и любую погоду. Умная система, лежащие в основе устройства, позволяет пользователю получать данные с сантиметровой точностью в реальном времени», — сказал Антон Ларсен, директор отдела промышленных решений Skymec.