«Яндекс» перевел свой беспилотный флот на собственные лидары

«Яндекс» оборудовал все беспилотные автомобили четвёртого поколения на базе Hyundai Sonata лидарами собственного производства. Компания планирует оборудовать этими лидарами все последующие поколения своих беспилотников.

Лидар — один из ключевых сенсоров беспилотного автомобиля. Он сканирует пространство безопасными для человека лазерными лучами и составляет трёхмерную карту окружающего мира. С помощью обработки отраженных лучей лидар может определять форму объектов на расстоянии в несколько сотен метров, в том числе в темноте. Лидар помогает беспилотнику с точностью до сантиметра понимать своё положение в пространстве благодаря сравнению получаемого скана со встроенными 3D-картами.

Важная особенность лидара «Яндекса» в гибкой настройке параметров. Он посылает миллионы импульсов в секунду, сканируя пространство с помощью лучей, положение которых может меняться в реальном времени в зависимости от дорожных сценариев. Так, при движении по узкой улице, где много пешеходов, лидар может сфокусировать лучи на дороге перед автомобилем, а на широких скоростных трассах — фокусироваться на объектах, находящихся вдалеке. Изменение настроек позволит распознавать легковой автомобиль на расстоянии 200 метров, а фуру с 500 метров.

«В отличие от лидаров других производителей, которые представляют нам уже готовые данные, собственные лидары позволяют нам получать необработанную информацию. Возможность самим анализировать эти данные и синхронизировать их с данными других сенсоров помогает нам узнавать об окружающем мире значительно больше. Благодаря этим дополнительным знаниям мы можем улучшать различные компоненты нашей беспилотной технологии», — сказал Дмитрий Соломенцев, руководитель группы разработки лидаров «Яндекса».

Кроме того, собственное производство лидаров помогает оптимизировать стоимость устройств. При цене, сравнимой с лидарами сторонних производителей, использовавшимися ранее, сенсоры «Яндекса» обладают значительно более продвинутыми характеристиками. При переходе на массовое производство это способно сделать беспилотную технологию более масштабируемой.

Автомобили, оборудованные собственными лидарами «Яндекса», уже проехали более 500 тыс. километров и подтвердили свою надёжность. Кроме того, компания разрабатывает боковые лидары для беспилотных автомобилей и лидары для автономных роботов-доставщиков.