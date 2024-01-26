Intel все сломала. Встать с колен не вышло, выручка и чистая прибыль рухнули, не спасли даже новые процессоры

Intel никак не может вернуть себе финансовую стабильность – в IV квартале 2023 г. ее результаты были довольно положительными, но весь 2023 г. оказался для нее провальным. Объявленная в начале 2021 г. руководством Intel программа по поднятию ее с колен так и не заработала должным образом – не спасли ни новые процессоры, ни массовое сокращение штата.

Неувязка доходов с расходами

Компания Intel опубликовала финансовые отчеты за IV квартал 2023 г. и за 2023 г. в целом, и если первый относительно воодушевил инвесторов, то второй как минимум вернул их ожидания с небес на землю. Крупнейший (пока что) производитель х86-процессоров с долей рынка 61,1% против 35,6% у AMD (статистика Statista.com за IV квартал 2023 г.) показал очень слабые показатели и по выручке, по чистой прибыли.

Публикация отчетов моментально отразилась на капитализации компании. Ее акции обвалились в цене более чем на 12%. По прогнозам Reuters, это может стоить ей $25 млрд своей рыночной стоимости. Наиболее неприятным этот обвал выглядит на фоне того, что в течение всего 2023 г. акции Intel росли очень уверенно – на 90% за весь период.

Выручка Intel за IV квартал 2023 г. составила $15,4 против $14 млрд годом ранее, что дает 10-процентный рост год к году. Показатели роста прибыли впечатляют сильнее – с $0,7 млрд в последней четверти 2022 г. до $2,7 млрд год спустя. Именно это воодушевило инвесторов.

Фото: Intel Мечты и чаяния руководства Intel очень далеки от реальности

Напомним, что в начале 2021 г. нынешний гендиректор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) инициировал программу по возрождению Intel. Это был план оптимизации компании, реализация которого позволила бы вернуть ей финансовую стабильность. Но по прошествии трех лет воз и ныне там, несмотря на то, что Intel даже принялась весьма активно сокращать персонал, чтобы урезать свои операционные расходы.

Нужно смотреть шире

IV квартал 2023 г. оказался для Intel действительно очень удачным, но не стоит забывать, как она начала 2023 г. По итогам первой его четверти она получила самый крупный чистый убыток за всю свою более чем полувековую историю (компания работает с 1968 г.). Ей стоило неимоверных усилий возвращение к чистой прибыли во II квартале 2023 г.

Этот провал в начале 2023 г. негативно отразился итоговых годовых показателях, что и привело к 12-процентному падению акций Intel в цене.

Суммарно за 2023 г. выручка Intel достигла $54,2 млрд – это гигантская сумма, даже по меркам ИТ-компании с мировым именем. Но проблема в том, что этого очень мало – в 2022 г. Intel выручила $63,1 млрд или на 14% больше.

Гораздо, в разы хуже обстоят дела с чистой прибылью Intel. С учетом исторически провальной первой четверти 2023 г. и чистым убытком в размере $2,7 млрд ее годовая чистая прибыль еле дотянула до $1,7 млрд. Сравним с 2022 г., когда было $8 млрд и констатируем 79-процентное падение чистой прибыли одного из крупнейших чипмейкеров в мире всего за год.

Пользователи помогают, чем могут

Клиентское подразделение Intel, отвечающее за процессоры Core, оказалось самым успешным в IV квартале 2023 г. Его выручка на фоне постепенно возрождающегося рынка персональных компьютеров подскочила на 33% год к году до $8,8 млрд, и лучший показатель среди всех дивизионов компании. Но, опять же, если рассматривать весь год в целом, то выручка клиентского подразделения рухнула на 8% до $29,3 млрд. Последний квартал года был самым прорывным для него с финансовой точки зрения.

Как совместное решение Directum и «Контура» облегчает работу бизнеса с МЧД Бизнес

Хуже всех, если смотреть по объему выручки, обстоят дела у бизнеса Intel по контрактному производству микросхем, которое тоже является частью программы руководства компании по ее воскрешению. Выручка составила лишь $291 млн в IV квартале 2023 г., но при этом она продемонстрировала сразу 63-процентный рост всего за год.

Ситуация оказалась в отделе Mobileye по производству компонентов и ПО для автомобильных автопилотов такая: годовой рост выручки на 13% до $637 млн в последнем квартале 2023 г. За тот же период в группе сетевых решений и периферийных вычислений (NEX) выручка подросла на 24% до $1,5 млрд, а в направлении серверных CPU она увеличилась на 10%, составив $4 млрд.

А как у других

Intel – одна из многих ИТ-компаний, решивших уйти из России после 24 февраля 2022 г. Как ни странно, но для значительной их части 2023 г. оказался временем суровых испытаний, отрицательно сказавшихся на их финансовой стабильности.

Как сообщал CNews, в минус по сравнению с 2022 г. сработала компания LG, у Samsung часть года тоже не задалась. Компании Nokia и Ericsson, некогда крупнейшие поставщики базовых станций российским операторам сотовой связи, тоже не могут похвастаться серьезными финансовыми успехами.

Чистая прибыль Ericcson за IV квартал 2023 г. рухнула на 45%, в сумме за год превратилась в крупный чистый убыток. Что касается Nokia, то IV квартал 2023 г. она завершила с 23-процентным падением выручки и чистым убытком на 33 млн евро против 3,15 млрд евро чистой прибыли в последней четверти 2022 г.