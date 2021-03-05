Спецпроекты

Intel Mobileye, Transdev ATS и Lohr Group совместно создадут беспилотный шаттл

Техника

Подразделение Mobileye, входящее в состав Intel; Transdev Autonomous Transport System (ATS), часть Transdev Group, специализирующаяся на проблемах беспилотного вождения; и производитель наземных транспортных систем – Lohr Group – сформировали стратегический альянс для совместного проектирования и производства беспилотных шаттлов. Основная идея партнерства заключается в установке «наземного автопилота» Mobileye в электрический микроавтобус i-Cristal, разработанный Lohr Group, и дальнейшее его использование в системах общественного транспорта по всему миру.

«Наше сотрудничество с Transdev ATS и Lohr Group позволяет расширить глобальное присутствие Mobileye, в качестве ведущего технологического партнера в области беспилотного наземного транспорта», — сказал Йоханн Юнгвирт (Johann Jungwirth), вице-президент подразделения Mobility-as-a-Service компании Mobileye.

Беспилотный шаттл i-Cristal, который станет частью существующих транспортных сетей Transdev, повысит эффективность и удобство использования общественного транспорта. Подобные машины позволят оптимизировать автопарк, снизить транспортные расходы и повысить качество обслуживания пассажиров.

В будущем году члены альянса займутся проектированием и постройкой опытных образцов автономных шаттлов i-Cristal, использующих технологии Mobileye. Готовые микроавтобусы испытают на дорогах Франции и Израиля и к концу 2022 г. подготовят их серийное производство. По плану, в 2023 г. партнеры рассчитывают развернуть массовое использование беспилотных шаттлов i-Cristal.

Система беспилотного вождения Mobileye — готовое решение для наземного транспорта, обеспечивающее безопасность движения благодаря двум ключевым элементам: формализованной политике безопасного вождения с повышенной ответственностью (Responsibility-Sensitive Safety, RSS) компании Mobileye, обеспечивающей безопасность решений, принятых системой, и системе сенсоров True Redundancy, включающей видеокамеры, радары и лидары (лазерные сканеры), дающей точное восприятие окружающей обстановки. Подобный «автопилот» может быть использован в любой местности, благодаря технологии краудсорсингового картографирования Mobileye Road Experience Management. С ее помощью создается цифровая карта глобальной дорожной сети, которая непрерывно и автоматически обновляется с использованием данных, собираемых с помощью широко распространенных на современных автомобилях систем помощи водителю ADAS.

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