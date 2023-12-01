На автодороге «Кемерово-Новокузнецк» расширилась зона покрытия 4G

Стабильный сигнал 4G интернета стал доступен пассажирам и автомобилистам, путешествующим по трассе от Новокузнецка до Кемерово, а также более двадцати тысячам сельчан Кемеровской области. «Мегафон» модернизировал телеком-объекты и обеспечил мобильным интернетом четвертого поколения участки трассы, соединяющей север и юг Кузбасса, где ранее отсутствовал устойчивый LTE-сигнал. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Оператор запустил «дальнобойные» LTE-слои на действующих базовых станциях рядом с центром отдыха «Притомье» и в восьми населенных пунктах Кемеровской области, расположенных вблизи автомагистрали «Кемерово-Новокузнецк». Мобильный интернет четвертого поколения работает в низком частотном диапазоне с радиусом охвата до 35 км, что позволяет обеспечить максимальную территорию покрытия и стабильную передачу сигнала, как на улице, так и внутри зданий. В зоне улучшения покрытия сотовой сети оказались села Кутоново, Карагайла и Панфилово, деревня Береговая, поселки Инской, Школьный, Демьяновка и Тихоновка, где в общей сложности проживают около 20 тыс. человек.

Кроме того, новая базовая станция построена в селе Лучшево. Средний частотный диапазон стандарта LTE увеличивает скорость передачи данных и позволяет одновременно находится онлайн большему количеству активных пользователей. Телеком-объект обеспечивает голосовой связью и мобильным интернетом на комфортных скоростях более 600 жителей населенного пункта, а также проезжающих мимо автомобилистов.

Теперь сельчане, автомобилисты и путешественники могут совершать звонки с использованием технологии VoLTE. Сервис обеспечивает не только чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом. Так, например, водители большегрузов на стоянке могут загружать карты и одновременно общаться по голосовой связи, транзитные пассажиры в дороге – слушать музыку онлайн и разговаривать с близкими, а также пользоваться другими приложениями, требующими выхода в интернет.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.