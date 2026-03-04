Разделы

В «Ситилинке» стартуют предзаказы iPhone 17e

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» объявил о старте предзаказов на новый смартфон iPhone 17e.

iPhone 17e — это прямой наследник прошлогоднего iPhone 16e. Новинка получила новейший флагманский процессор Apple A19, на котором работают и другие представители линейки iPhone 17. От старших братьев его отличает чуть урезанная графическая система, которая состоит из четырёх ядер, а не пяти.

Мощный чип и 8 ГБ оперативной памяти обеспечивают максимальное быстродействие системы, а также высокую производительность в играх.

В продаже будут доступны две конфигурации — на 256 ГБ и 512 ГБ хранилища.

iPhone 17e оснащается 6,1-дюймовым дисплеем, который защищён стеклом Ceramic Shield 2. Основная камера получила сенсор с разрешением 48 Мп и оптической стабилизацией изображения.

Смартфон получил модем собственной разработки Apple C1X, который обеспечивает лучшую стабильность сигнала по сравнению с конкурентами. Кроме того, у iPhone 17e есть поддержка беспроводной зарядки MagSafe, которой не было у предшественника.

Ситилинк начинает принимать предзаказы на iPhone 17e с 4 марта по следующим ценам:

iPhone 17e 256 ГБ — 64990 руб. iPhone 17e 512 ГБ — 84990 руб.

