Apple крушит свои iPhone. Новая iOS разряжает аккумуляторы за считанные часы. Время зарядки увеличилось вдвое

Установка прошивки iOS 26.5 приводит к некорректной работе системы питания на iPhone. Смартфоны начинают перегреваться и гораздо быстрее разряжаться, а процесс зарядки, напротив, замедляется почти втрое. Это напрямую влияет на работу АКБ – чем быстрее разрядка, трем больше циклов зарядки, что приводит к потере емкости.

Владельцы смартфонов Apple iPhone начали активно жаловаться в интернете на прошивку iOS 26.5, которая вышла 11 мая 2026 г. Ее установка провоцирует iPhone работать так же, как и смартфон на Android, в котором есть вирусное или шпионское ПО – мобильник начинает стремительно разряжаться.

Заряд батареи iPhone после установки iOS 26.5 тает за считанные часы, что вынуждает пользователей чаще заряжать ее, а это негативно сказывается на емкости. Но это лишь полбеды – Apple поломала еще и процесс зарядки – теперь на восполнение энергии требуется чуть ли не втрое больше времени, чем на предыдущих версиях iOS.

Редакция CNews обнаружила в интернете несколько публикаций, в которых владельцы iPhone ругают Apple за сырое обновление. Одно из них 28 мая 2026 г. разместил пользователь Reddit под псевдонимом Random-Barbarian. В своем посте он добавил, что его смартфон, получивший апдейт прошивки до версии 26.5, еще и сильно перегревается.

Под публикацией Random-Barbarian другие пользователи Reddit стали оставлять комментарии, заявляя, что столкнулись с аналогичной проблемой. К моменту выхода материала компания Apple не реагировала происходящее, да и патч, устраняющий неприятный баг с быстрой разрядкой iPhone, она пока не выпустила.

Как пишет российский Telegram-канал Mash, прошивка iOS 26.5 начал устанавливаться на iPhone в автоматическом режиме, если их владельцы не произвели апдейт ПО самостоятельно. После этого в некоторых случаях заряд аккумулятора доходит со 100% до нуля всего за час.

В защиту Apple стоит отметить, что пользователь, пожаловавшийся на столь быструю разрядку, не указал остаточную емкость его АКБ.

Похоже, установка iOS 26.5 преподносит различные сюрпризы на разных поколениях смартфонов Apple. Mash приводит в пример iPhone 13, которые вышли почти пять лет назад, осенью 2021 г. К слову, это были последние iPhone, которые завозились в Россию по «белым» схемам. Apple ушла из страны в марте 2022 г.

Владельцы iPhone 13 столкнулись с проблемами в работе с камерой после установки iOS 26.5. Также у некоторых началось автоматическое снижение уровня громкости фронтального динамика прямо во время разговора.

Существует мнение, что проблема с плохой автономностью iPhone после установки iOS 26.5 – и не проблема вовсе, а лишь временное неудобство, которое скоро должно пройти само по себе. Как пишет Mash, этой точки зрения придерживаются эксперты Restore.

Согласно их мнению, происходящее идеально описывается фразой «не баг, а фича». Они уверяют, что прошивка iOS 26.5, будучи только что установленной на смартфон, начинает индексировать все фотографии в его памяти, оптимизировать приложения и что-то «докачивать».

Что конкретно iPhone «докачивает», в Restore не пояснили, но отметили, что именно все перечислены действия приводят к повышенному расходу энергии аккумулятора. Примечательно, что этим же они аргументировали и перегрев устройства, и медленную зарядку.

В Mash подчеркивают, что такая проблема обычно проходит через один-два дня. Telegram-канал делает акцент на том, что сложившаяся ситуация затронула в первую очередь тех, кто хранит в памяти iPhone большое количество фотографий, а так же тех, кто желает пользоваться полноценным интернетом, а не только приложениями, ловящими на парковке и в лифте. «В основном бесятся владельцы старых устройств, больших фотобиблиотек (девочки с 30к фото, привет) и те, кто не выпускает электронного друга из рук. Плюсом батарею убивает постоянно включенный впн», – пишет Mash.

К моменту выхода материала Apple не предпринимала ничего, что помогло починить iPhone и избавить его от перегрева, быстрой зарядки медленной разрядки. Эксперты Mash в качестве временного решения предлагают заряжать iPhone через MagSafe/USB-C, а также носить с собой внешние аккумуляторы на случай разрядки внутреннего.

Также канал упомянул опцию принудительного отката прошивки на более старую версию через джейлбрейк.

Геннадий Ефремов

