Apple крушит свои iPhone. Новая iOS разряжает аккумуляторы за считанные часы. Время зарядки увеличилось вдвое

Установка прошивки iOS 26.5 приводит к некорректной работе системы питания на iPhone. Смартфоны начинают перегреваться и гораздо быстрее разряжаться, а процесс зарядки, напротив, замедляется почти втрое. Это напрямую влияет на работу АКБ – чем быстрее разрядка, трем больше циклов зарядки, что приводит к потере емкости.

Владельцы смартфонов Apple iPhone начали активно жаловаться в интернете на прошивку iOS 26.5, которая вышла 11 мая 2026 г. Ее установка провоцирует iPhone работать так же, как и смартфон на Android, в котором есть вирусное или шпионское ПО – мобильник начинает стремительно разряжаться.

Заряд батареи iPhone после установки iOS 26.5 тает за считанные часы, что вынуждает пользователей чаще заряжать ее, а это негативно сказывается на емкости. Но это лишь полбеды – Apple поломала еще и процесс зарядки – теперь на восполнение энергии требуется чуть ли не втрое больше времени, чем на предыдущих версиях iOS.

Редакция CNews обнаружила в интернете несколько публикаций, в которых владельцы iPhone ругают Apple за сырое обновление. Одно из них 28 мая 2026 г. разместил пользователь Reddit под псевдонимом Random-Barbarian. В своем посте он добавил, что его смартфон, получивший апдейт прошивки до версии 26.5, еще и сильно перегревается.

Общая беда

Под публикацией Random-Barbarian другие пользователи Reddit стали оставлять комментарии, заявляя, что столкнулись с аналогичной проблемой. К моменту выхода материала компания Apple не реагировала происходящее, да и патч, устраняющий неприятный баг с быстрой разрядкой iPhone, она пока не выпустила.

Как пишет российский Telegram-канал Mash, прошивка iOS 26.5 начал устанавливаться на iPhone в автоматическом режиме, если их владельцы не произвели апдейт ПО самостоятельно. После этого в некоторых случаях заряд аккумулятора доходит со 100% до нуля всего за час.

В защиту Apple стоит отметить, что пользователь, пожаловавшийся на столь быструю разрядку, не указал остаточную емкость его АКБ.

Старость не в радость

Похоже, установка iOS 26.5 преподносит различные сюрпризы на разных поколениях смартфонов Apple. Mash приводит в пример iPhone 13, которые вышли почти пять лет назад, осенью 2021 г. К слову, это были последние iPhone, которые завозились в Россию по «белым» схемам. Apple ушла из страны в марте 2022 г.

Владельцы iPhone 13 столкнулись с проблемами в работе с камерой после установки iOS 26.5. Также у некоторых началось автоматическое снижение уровня громкости фронтального динамика прямо во время разговора.

Не баг, а фича

Существует мнение, что проблема с плохой автономностью iPhone после установки iOS 26.5 – и не проблема вовсе, а лишь временное неудобство, которое скоро должно пройти само по себе. Как пишет Mash, этой точки зрения придерживаются эксперты Restore.

Согласно их мнению, происходящее идеально описывается фразой «не баг, а фича». Они уверяют, что прошивка iOS 26.5, будучи только что установленной на смартфон, начинает индексировать все фотографии в его памяти, оптимизировать приложения и что-то «докачивать».

Единственное спасение от быстрой разрядки iPhone - постоянная подзарядка

Что конкретно iPhone «докачивает», в Restore не пояснили, но отметили, что именно все перечислены действия приводят к повышенному расходу энергии аккумулятора. Примечательно, что этим же они аргументировали и перегрев устройства, и медленную зарядку.

В Mash подчеркивают, что такая проблема обычно проходит через один-два дня. Telegram-канал делает акцент на том, что сложившаяся ситуация затронула в первую очередь тех, кто хранит в памяти iPhone большое количество фотографий, а так же тех, кто желает пользоваться полноценным интернетом, а не только приложениями, ловящими на парковке и в лифте. «В основном бесятся владельцы старых устройств, больших фотобиблиотек (девочки с 30к фото, привет) и те, кто не выпускает электронного друга из рук. Плюсом батарею убивает постоянно включенный впн», – пишет Mash.

Решения нет

К моменту выхода материала Apple не предпринимала ничего, что помогло починить iPhone и избавить его от перегрева, быстрой зарядки медленной разрядки. Эксперты Mash в качестве временного решения предлагают заряжать iPhone через MagSafe/USB-C, а также носить с собой внешние аккумуляторы на случай разрядки внутреннего.

Также канал упомянул опцию принудительного отката прошивки на более старую версию через джейлбрейк.