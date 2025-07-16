Представлен первый в мире магнитный пауэрбанк с официальной сертификацией Qi 2.2: Ugreen MagFlow 25W

Компания Ugreen официально представила серию магнитных беспроводных зарядных устройств MagFlow — первые в мире устройства, получившие сертификацию по новому стандарту Qi 2.2 от Wireless Power Consortium (WPC). Новый продукт поддерживает быструю магнитную зарядку мощностью до 25 Вт, обеспечивая более высокую скорость, стабильность и безопасность, чем когда-либо прежде. Об этом CNews сообщили представители Ugreen.

MagFlow: новый стандарт портативной беспроводной зарядки

Ugreen MagFlow — это компактный магнитный пауэрбанк с официальной сертификацией Qi 2.2. Он стал первым в мире продуктом в своем классе, соответствующим новому стандарту беспроводной зарядки. Устройство обеспечивает: мощность до 25 Вт для быстрой и стабильной магнитной зарядки; совместимость с текущими и будущими iPhone, включая ожидаемую линейку iPhone 16; поддержку устройств Samsung и других брендов, использующих Magnetic Power Profile (MPP); обратную совместимость с более старыми Qi-устройствами (с ограничениями по мощности).

Технологии нового уровня: что предлагает Qi 2.2

Qi 2.2 — это обновленный международный стандарт беспроводной зарядки, разработанный на базе технологии Apple MagSafe. В отличие от предыдущих версий Qi, он предлагает: увеличенную мощность зарядки — до 25 Вт; улучшенное магнитное выравнивание для надежной фиксации устройства; продвинутую систему управления температурой, снижающую риск перегрева; расширенную совместимость с грядущими мобильными устройствами.

Магнитный пауэрбанк с официальной сертификацией Qi 2.2

Особенности Ugreen MagFlow

Магнитная технология выравнивания на основе MagSafe: стабильная фиксация без скольжения.

Система теплового контроля, соответствующая требованиям Qi 2.2: защита от перегрева даже при длительной и интенсивной зарядке.

Компактный дизайн, подходящий для использования в пути — дома, в путешествиях, в кафе или в аэропорту.

Старт продаж и глобальное присутствие

Официальный запуск серии Ugreen MagFlow намечен на III квартал 2025 г. Устройства будут доступны: в России через платформы AliExpress, OZON, Wildberries и «Яндекс Маркет»; в странах Европы, включая Германию, Великобританию, Францию, Испанию и Италию — через Amazon и официальный сайт Ugreen; а также в США, Японии, Южной Корее, ОАЭ и Саудовской Аравии.