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Infinix Zero 40 5G поступил в продажу

Компания Infinix сообщает о старте продаж своего флагманского смартфона Zero 40 5G. Модель стала доступна пользователям во всех крупных ретейл сетях страны и на маркетплейсах. Zero 40 5G умеет снимать видео в 4K 60 FPS на все три свои ключевые камеры: основную 108-мегапиксельную с оптической стабилизацией изображения, 50 МП ультраширокоугольную и 50 МП селфи-объектив. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

Смартфон получил специальный режим стабилизации ProStable для съемки видео, комбинирующий оптический и электронный методы, а также фирменные программные алгоритмы для достижения оптимальной четкости и плавности видео. Zero 40 5G может быть использован в качестве видоискателя для современных моделей GoPro благодаря функции мгновенного подключения к экшн-камерам.

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Infinix
Infinix Zero 40 5G

Zero 40 5G доступен в версиях с 256 или 512 ГБ постоянной и до 24 ГБ оперативной памяти и процессором MediaTek Dimensity 8200 Ultimate. Его изогнутый AMOLED-экран поддерживает частоту обновления 144 Гц, а высокая степень автономности смартфона достигается за счет сочетания батареи на 5000 мАч, быстрой зарядки на 45 Вт и поддержки беспроводной зарядки до 20 Вт. Конструкция комплектного чехла устройства включает в себя специальные магниты, позволяющие использовать зарядки типа MagSafe.

Цена на Zero 40 5G составляет: 12 ГБ RAM / 256 ГБ ROM – 42 990 руб.; 12 ГБ RAM / 512 ГБ ROM – 45 990 руб.

На старте продаж цена Zero 40 5G 256 ГБ ROM составит 39 990 руб., а при покупке в салонах операторов связи пакеты тарифов будут предоставляться в подарок. Подробности акции доступны в салонах.

На старте продаж цена Zero 40 5G 512 ГБ ROM составит 42 990 руб., а при покупке в сетях «М.Видео» и DNS TWS наушники Infinix Buds NC станут для покупателей подарком.

Основная 108-мегапиксельная камера Infinix Zero 40 получила оптическую стабилизацию изображения, фазовый автофокус, возможность записи видео в 4K 60 FPS и специальный режим ProStable.

В дополнение к основному модулю смартфон получил 50-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив с углом обзора 120 градусов и фазовым автофокусом, подходящим для панорамных снимков. Фронтальная камера на 50 МП также получила возможность съемки контента в 4К.

В интерфейсе камеры устройства предусмотрен специальный режим подключения к камерам GoPro последних поколений, позволяющий пользователям напрямую регулировать параметры экшн-камеры, а также в прямом эфире наблюдать с экрана смартфона за видеопотоком со своей GoPro.

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Новый Zero 40 5G будет доступен пользователям в трех оттенках: «Каменный черный», «Нежный фиалковый» и «Энергичный титановый».

Стеклянный корпус Zero 40 5G весит 195г, а его толщина составляет 7,9мм. При этом, благодаря матовой поверхности стекла, смартфон не выскальзывает из рук, даже если используется без чехла.

10-битный AMOLED-дисплей Zero 40 5G на 100% соответствует цветовой гамме DCI-P3. Частота его обновления составляет 144 Гц, а частота дискретизации – до 1500 Гц. Максимальная яркость составляет 1300 нит, а контрастность – 10 000 000:1. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Zero 40 5G получил 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, а также 256 или 512 ГБ встроенной и 12 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 24 ГБ.

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За автономность Zero 40 5G отвечает большой аккумулятор на 5000 мАч с проводной быстрой зарядкой мощностью 45 Вт, которая заряжает устройство от 1% до 60% за 25 минут. Смартфон также поддерживает беспроводную зарядку мощностью до 20 Вт, а фирменный чехол, включенный в комплект, имеет в своей конструкции специальные магниты, позволяющие использовать магнитные зарядки. Также смартфон поддерживает обратную проводную зарядку мощностью 10 Вт. Фирменная технология Extreme-Temp обеспечивает возможность зарядки Zero 40 5G со скоростью 2,5 Вт даже при температурах до -20 градусов Цельсия.

Благодаря встроенному ИК-порту пользователи получили возможность управлять своей домашней бытовой техникой с помощью Zero 40 5G. Эта функция избавит от необходимости всегда держать под рукой пульты управления от телевизора, кондиционера и других устройств.

Zero 40 5G будет поддерживать обновления Android вплоть до 16 версии. Период получения патчей безопасности смартфона составит три года.

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