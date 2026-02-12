Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190579
ИКТ 14707
Организации 11385
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26596
Персоны 82839
География 3028
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 882

Infinix Buds Infinix Xbuds


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.02.2026 Infinix представила 2 новых продукта: игровой ноутбук GT Book 2026 и беспроводные наушники Xbuds N4 Pro 3
24.09.2025 Infinix представляет серию ультратонких смартфонов 1
26.09.2024 Infinix Zero 40 5G поступил в продажу 1
30.07.2024 Infinix представляет Buds NC – легкие наушники с активным шумоподавлением 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Infinix Buds и организации, системы, технологии, персоны:

Infinix Mobile - Infinix Mobility 190 2
GoPro Inc 62 1
MediaTek - Ralink 573 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2743 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25715 2
Наушники - Headphones 4307 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22017 1
Wireless headphones - TWS - true wireless stereo (наушники) 133 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1548 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2247 1
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 757 1
Frame rate - Кадровая частота - FPS - Frame Per Second - Количество кадров в секунду - Фреймрейт 146 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10246 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10533 1
Микрофон - Microphone 2705 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11195 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1914 1
Контрастность 2954 1
Освещение - яркость источника света 722 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2455 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1142 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2365 1
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 745 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1134 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3739 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7716 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2385 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1690 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21816 1
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1329 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9880 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5416 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26117 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7372 1
DCI-P3 - Охват цветового пространства 306 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2725 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1659 1
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 173 1
Infinix Zero - серия смартфонов 8 1
Apple MagSafe 96 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 701 1
Google Android 14824 1
Unimax UMX - Серия смартфонов 241 1
Россия - РФ - Российская федерация 158480 1
Ergonomics - Эргономика 1691 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26030 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5915 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419440, в очереди разбора - 726265.
Создано именных указателей - 190579.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще