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Infinix представляет Buds NC – легкие наушники с активным шумоподавлением

Международная технологическая компания Infinix объявила о старте продаж гарнитуры Buds NC в России. Эти легкие наушники в сочетании с зарядным кейсом способны обеспечить до 35 часов автономной работы.

Главная особенность Infinix Buds NC – функция активного шумоподавления. Каждый наушник оснащен двумя микрофонами, которые считывают окружающие звуки и создают обратные частоты для их нейтрализации. Таким образом Infinix Buds NC способны заглушить шум мощностью до 30 дБ и обеспечить полное погружение в контент.

Система из четырех микрофонов также помогает улучшить качество звонков. Она четко улавливает и усиливает голос, отсекая посторонние звуки при помощи технологии ENC.

10-миллиметровые динамики в сочетании с алгоритмом усиления низких частот обеспечивают сбалансированное звучание высокого качества. За быстрое и надежное сопряжение со смартфоном отвечает современный стандарт Bluetooth 5.3, сигнал остается стабильным на расстоянии до десяти метров.

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На внешней части наушников находятся сенсоры, которые позволяют управлять плеером, отвечать на входящие вызовы и включать режимы прозрачности и шумоподавления.

Управлять настройками звука можно через фирменное приложение Welife. В нем доступны пресеты для разных музыкальных стилей. Также Welife дает возможность переназначать жесты управления.

Время автономной работы Infinix Buds NC составляет шесть с половиной часов, а зарядный кейс продлевает этот срок до 35 часов. Всего десять минут подзарядки обеспечивают до одного часа прослушивания музыки.

Infinix Buds NC представлены в двух цветах: зеленом с золотистыми элементами и белом с серебристым покрытием. Наушники имеют эргономичную форму, а их вес составляет всего 3,8 грамма, что гарантирует комфорт в течение всего дня. Buds NC защищены от влаги по стандарту IPX4, что позволяет использовать их в спортзале или под дождем.

Наушники Infinix Buds NC уже доступны в «M.Видео» и других магазинах партнеров по цене 4999 руб.

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