Infinix представляет Buds NC – легкие наушники с активным шумоподавлением

Международная технологическая компания Infinix объявила о старте продаж гарнитуры Buds NC в России. Эти легкие наушники в сочетании с зарядным кейсом способны обеспечить до 35 часов автономной работы.

Главная особенность Infinix Buds NC – функция активного шумоподавления. Каждый наушник оснащен двумя микрофонами, которые считывают окружающие звуки и создают обратные частоты для их нейтрализации. Таким образом Infinix Buds NC способны заглушить шум мощностью до 30 дБ и обеспечить полное погружение в контент.

Система из четырех микрофонов также помогает улучшить качество звонков. Она четко улавливает и усиливает голос, отсекая посторонние звуки при помощи технологии ENC.

10-миллиметровые динамики в сочетании с алгоритмом усиления низких частот обеспечивают сбалансированное звучание высокого качества. За быстрое и надежное сопряжение со смартфоном отвечает современный стандарт Bluetooth 5.3, сигнал остается стабильным на расстоянии до десяти метров.

На внешней части наушников находятся сенсоры, которые позволяют управлять плеером, отвечать на входящие вызовы и включать режимы прозрачности и шумоподавления.

Управлять настройками звука можно через фирменное приложение Welife. В нем доступны пресеты для разных музыкальных стилей. Также Welife дает возможность переназначать жесты управления.

Время автономной работы Infinix Buds NC составляет шесть с половиной часов, а зарядный кейс продлевает этот срок до 35 часов. Всего десять минут подзарядки обеспечивают до одного часа прослушивания музыки.

Infinix Buds NC представлены в двух цветах: зеленом с золотистыми элементами и белом с серебристым покрытием. Наушники имеют эргономичную форму, а их вес составляет всего 3,8 грамма, что гарантирует комфорт в течение всего дня. Buds NC защищены от влаги по стандарту IPX4, что позволяет использовать их в спортзале или под дождем.

Наушники Infinix Buds NC уже доступны в «M.Видео» и других магазинах партнеров по цене 4999 руб.