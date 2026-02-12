Infinix представила 2 новых продукта: игровой ноутбук GT Book 2026 и беспроводные наушники Xbuds N4 Pro

Международная технологическая компания Infinix объявила о запуске в России двух новинок: тонкого ноутбука GT Book 2026 и TWS-наушников Xbuds N4 Pro с продвинутым шумоподавлением. Первое из этих устройств ориентировано на геймеров, которым важны высокая производительность и кинематографичная картинка, а второе – на еще более широкую аудиторию пользователей, которые ценят долгое время работы наушников и чистое звучание.

Ноутбук GT Book 2026 при весе 1,99 кг обеспечивает производительность игрового ПК. Для геймеров критически важно качество изображения, и здесь его обеспечивает 16-дюймовый экран с разрешением 2,5K и частотой обновления 120 Гц. Он реализовывает плавную картинку, насыщенные цвета и минимальное размытие в динамичных сценах. Матовая поверхность дисплея снижает блики, а широкие углы обзора позволяют комфортно играть вне зависимости от освещения и ракурса.

За высокую производительность отвечают процессор Intel Core 13 поколения (i7-13620H или i5-13420H в зависимости от конфигурации) в паре с видеокартой Nvidia GeForce RTX 50 серии (RTX 5060 с 8 ГБ GDDR7 или RTX 5050 в зависимости от конфигурации). И тот, и другой вариант позволяет ноутбуку справляться с современными AAA-проектами, творческими приложениями и многозадачностью без компромиссов.

Эффективность системы обеспечивает продвинутая система охлаждения Ice Storm 4.0 с двойными вентиляторами, которая поддерживает стабильную частоту GPU и CPU даже в продолжительных игровых сессиях. Благодаря этому ноутбук сохраняет высокую производительность при низком уровне шума.

Mecha-дизайн подчеркивает геймерскую идентичность устройства: алюминиевый корпус, адаптивная LED-подсветка и RGB-клавиатура с независимой настройкой 4 отдельных зон позволяют персонализировать внешний вид под настроение или игру. Габариты устройства (его толщина — 18,9 мм) позволяют легко найти ему место в сумке или рюкзаке — это удобно для тех, кто мобилен и много перемещается между домом, местом учебы, работы или отдыха. Среди дополнительных преимуществ – двойные динамики с аудиообработкой DTS для объемного звучания, поддержка Wi-Fi 6E для стабильного онлайн-гейминга, широкий набор портов (HDMI 2.1, USB 3.2 Gen2/Gen1, полнофункциональный Type-C, слот для SD-карт) и аккумулятор емкостью 70 Вт·ч в комплекте с мощным адаптером 190 Вт.

Наушники Xbuds N4 Pro созданы для тех, кто ценит детализированный звук. Технология активного шумоподавления работает в сверхшироком диапазоне и подавляет внешние шумы до 46 дБ — от гула транспорта до фоновых разговоров. Это позволяет полностью сконцентрироваться на игре, музыке или звонке.

Качество звучания обеспечивают 12,4-мм драйверы с титановой мембраной, передающие как мягкие басы, так и прозрачные высокие частоты. Автономность до 35 часов в режиме прослушивания музыки с включенным шумоподавлением избавляет от необходимости частой подзарядки даже в длительных поездках.

Эргономика продумана до мелочей: три размера амбушюр обеспечивают «умную посадку» под анатомию уха, а защита по стандарту IPX4 делает наушники устойчивыми к влаге — идеально для активного использования.

GT Book 2026 уже в продаже в магазинах «ДНС», а также у партнера «Абсолют трейд» на площадках «Яндекс Маркет», Ozon и Wildberries. Доступны следующие конфигурации: GT Book 2026, i5-13420H, RTX 5050 (8 ГБ), 16+512 ГБ, DOS, Серый — 106999 руб; GT Book 2026, i5-13420H, RTX 5050 (8 ГБ), 16+512 ГБ, DOS, серебристый — 106999 руб.; GT Book 2026, i5-13420H, RTX 5050 (8 ГБ), 16+512 ГБ, Windows 11, серый — 109999 руб.; GT Book 2026, i5-13420H, RTX 5060 (8 ГБ), 16+512 ГБ, DOS, серебристый — 117999 руб.; GT Book 2026, i5-13420H, RTX 5060 (8 ГБ), 16+512 ГБ, Windows 11, серебристый — 119999 руб.; GT Book 2026, i7-13620H, RTX 5060 (8 ГБ), 16 ГБ + 1 ТБ, Windows 11, серебристый — 129999 руб.; GT Book 2026, i7-13620H, RTX 5060 (8 ГБ), 32 ГБ +1 ТБ, Windows 11, серебристый — 134999 руб.

Наушники Xbuds N4 Pro в белом цвете доступны в магазинах «Абсолют трейд» на маркетплейсах Wildberries и Ozon по цене 3399 руб.