diHouse представляет новые хабы j5create с поддержкой USB4

Компания diHouse представляет новинки от бренда-новатора j5create: модели хабов для Windows и MAC с новым стандартом USB4. Устройства уже доступны к заказу. Об этом CNews сообщили представители diHouse

Бренд j5create производит хабы, зарядные устройства, док-станции, переходники.

Новые модели USB-хабов JCD401, JCD403, JCD395 – новинки с интерфейсом USB4 в ассортименте бренда. Технология USB4 – самая последняя разработка в области USB-интерфейсов для хабов, которая характеризуется следующими преимуществами: увеличением пропускной способности устройства (например, можно одновременно подключить монитор, накопитель и зарядное устройство), повышением лимита скорости передачи до 80 Гбит/c, сохранением обратной совместимости с предыдущими версиями интерфейсов. Каждый порт управляется индивидуальным контроллером и учитывает скорость работы подключенных устройств.

JCD397

Модель JCD401 – совместная разработка бренда с компанией Intel. Использование чипсета от Intel расширяет функционал устройства. Возможно подключить монитор или хаб через порт USB-C. Гаджет поддерживает работу двух мониторов, а также работу расширенного режима для Mac без предварительной установки драйверов. Хаб оснащен разъемами USB-C и USB-А со скоростью обмена данными 10 Гбит/с. Модель JCD403 обладает похожими характеристиками, но ее основное отличие — интерфейс HDMI c поддержкой высокого разрешения 8Kи 4К, а также порт RJ45, который поддерживает скорость интернета до 2,5 Гбит/с.

Хаб JCD395 разработан специально для новых MacBook Pro, помимо интерфейса USB4, он имеет модуль для крепления MagSafe3 и съемный TRS-разъем для наушников и микрофона размером 3,5 мм. За счет этой функции модуль можно убрать, если, например, используются более ранние версии MacBook.

Модель JCD397 разработана специально для Windows и позволяет подключить три дисплея. Подключение на MAC также возможно, однако в этом случае мониторы не будут работать в расширенном режиме из-за ограничений операционной системы. Скорость обмена данными портов USB составляет 10 Гбит/с.

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Среди новинок компании j5create можно найти устройство для любой операционной системы, а некоторые из них, например, JCD401 и JCD403, подойдут для обеих платформ.

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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2021 г. составил 111,3 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг, число которых неуклонно увеличивается за счет освоения передовых и наиболее востребованных технологий и решений. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит»– 14,1 тыс. человек.