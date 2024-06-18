Аналитика МТС: в России зафиксирован рекордный за четыре года спрос на пауэрбанки

ПАО «МТС» проанализировала продажи внешних аккумуляторов в собственной розничной сети. В мае 2024 г. продажи пауэрбанков оказались самыми высокими за последние четыре года. В среднем продажи устройств растут на 10% по сравнению с аналогичными месяцами предыдущих лет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По мнению аналитиков МТС, главным фактором, повлиявшим на рост продаж, стало начало отпускного сезона. Традиционный в мае спрос на внешние аккумуляторы начинает активно расти вплоть до декабря.

Самый высокий спрос был на внешние аккумуляторы с поддержкой функции magsafe. Их продажи выросли на 98% по сравнению с 2023 г. Если в 2023 г. они занимали менее 1% от продаж всех пауэрбанков в розничной сети, то теперь – 6%. Ожидается, что этот тренд будет сохраняться и дальше. Лидер по продажам в этой категории – бренд VLP.

Средняя цена на внешние аккумуляторы за последний год выросла на 16% до 1641 руб. Увеличение цены связано с тем, что покупатели начали отдавать предпочтение более качественным устройствам от известных брендов.

Наиболее популярным брендом стал Akai, на него пришлось почти 40% от общих продаж в штуках. В 2023 г. эта цифра составляла 28%. В тоже время прошлогодний лидер Xiaomi показал значительный спад – с 44% до 24% соответственно.

В МТС следят за изменениями на рынке и адаптируют ассортимент в соответствии с потребностями клиентов. Так, зарядные устройства с емкостью менее 5000 мАч теряют свою популярность в пользу более мощных моделей на 10000 мАч и 20000 мАч, на них приходится 87% всех продаж.

Наибольшее количество проданных пауэрбанков наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре. Повышенный интерес к устройствам также замечен в Улан-Удэ, где их было продано на 46% больше, чем в 2023 г.