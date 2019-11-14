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В «Связном» и Cstore стартовали продажи Apple AirPods Pro. Цена

Техника

«Связной» и Cstore объявили о старте продаж новых беспроводных наушников Apple AirPods Pro.

Стоимость наушников составляет 20990 руб. Apple AirPods Pro можно приобрести в розничных и интернет-магазинах «Связного» и Cstore.

На этапе предзаказа в «Связном» новые AirPods Pro чаще всего бронировали жители Москвы, Cанкт-Петебруга, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска и Хабаровска. На эти города пришлось около 40% от всех предзаказов.

«Наушники от Apple традиционно пользуются высокой популярностью ещё на этапе предзаказа. Новинка получила долгожданную технологию активного шумоподавления, что безусловно привлечёт дополнительное внимание потребителей к устройству», — отметил Давид Борзилов, вице-президент по продажам компании «Связной».



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