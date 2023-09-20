«М.Видео-Эльдорадо» открыла предзаказ на наушники AirPods Pro второго поколения с разъемом USB-C

В рамках предзаказа на наушники Apple с зарядным устройством MagSafe Charging и разъемом USB-C ритейлеры предлагают получить новинку в числе первых, повышенный кешбэк 20%, собственную гарантию, а также возможность совершить покупку в рассрочку на срок до 30 месяцев. Стоимость составляет 32 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Новая версия внутриканальных TWS-наушников c активным шумоподавлением получила кейс, оснащенный разъемом USB-C, дополнительные программные функции и защиту. В наушниках также реализована возможность зарядки напрямую от смартфона из новой линейки iPhone 15.

По итогам января-августа 2023 г. самой продаваемой серией наушников Apple как в «М.Видео-Эльдорадо», так и в целом на российском рынке, стали AirPods Pro второго поколения, вышедшие осенью 2022 г. Вторыми по штучным продажам стали AirPods третьего поколения. На третьем месте – AirPods Pro первого поколения.