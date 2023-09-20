Разделы

Техника
|

«М.Видео-Эльдорадо» открыла предзаказ на наушники AirPods Pro второго поколения с разъемом USB-C

В рамках предзаказа на наушники Apple с зарядным устройством MagSafe Charging и разъемом USB-C ритейлеры предлагают получить новинку в числе первых, повышенный кешбэк 20%, собственную гарантию, а также возможность совершить покупку в рассрочку на срок до 30 месяцев. Стоимость составляет 32 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Новая версия внутриканальных TWS-наушников c активным шумоподавлением получила кейс, оснащенный разъемом USB-C, дополнительные программные функции и защиту. В наушниках также реализована возможность зарядки напрямую от смартфона из новой линейки iPhone 15.

По итогам января-августа 2023 г. самой продаваемой серией наушников Apple как в «М.Видео-Эльдорадо», так и в целом на российском рынке, стали AirPods Pro второго поколения, вышедшие осенью 2022 г. Вторыми по штучным продажам стали AirPods третьего поколения. На третьем месте – AirPods Pro первого поколения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китай срочно ищет местное «железо» для литографии чипов памяти, чтобы заменить американское. Выделены миллиарды долларов

Инвестфонд основателей Acronis и Parallels покупает создателя знаменитой СУБД

Россиянам разрешат «сбивать» БПЛА

Антивирус Dr.Web без объяснения причин оставили без сертификата ФСТЭК. Под угрозой сотни тысяч частных и госкомпаний

Власти вводят новые грабительские тарифы на электричество специально для криптомайнеров

Китайцы освоили новый способ тайной атаки на ОС Linux

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Какая умная климатическая техника пригодится осенью: выбор ZOOM

Обзор проектора Cactus PRC.04.WUXGA-A: компактный кинотеатр дома или на даче

Мониторы с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Показать еще

Наука

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов
Показать еще