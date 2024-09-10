Apple глумится над пользователями: Теперь даже кабель зарядки нужно покупать отдельно. Это прецедент для всего мира
Apple решила продавать новые наушники AirPods 4 без кабеля зарядки в комплекте. Сделала она это без официального анонса. Ранее подобным образом она поступила и с блоком питания для iPhone, но тогда она хотя бы попыталась прикрыться заботой о природе. Это прецедент – никто за десятилетия не отнимал у пользователей кабели зарядки мобильных устройств.
Кабель вышел из чата
Apple убрала кабель для зарядки из комплекта новых беспроводных наушников AirPods 4, премьера которых состоялась 9 сентября 2024 г. Это первый подобный случай в мире – до этого все мобильные устройства, даже самые дешевые сотовые телефоны, десятилетиями поставлялись или с полноценной зарядкой, или хотя бы просто с зарядным кабелем.
Для примера, к моменту выхода материала в России можно было купить мобильный телефон F+ F170L всего за 700 руб., и у него в коробке есть полноценный блок питания.
При этом наушники AirPods 4 стоят далеко не 700 руб. В США за них попросят $129 (11,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 10 сентября 2024 г.) за простую версию, а модификация с шумоподавлением обойдется и вовсе в $179 или 16,2 тыс. руб. В России цены на старте продаж, как сообщал CNews, будут еще выше – 20 и 25 тыс. руб. соответственно.
Кто вы такие, чтобы вам что-то объяснять
Apple уже во второй раз пытается «реформировать» рынок, отбирая у пользователей комплектные аксессуары и заставляя покупать их дополнительно. В 2020 г. с релизом iPhone 12 она вытащила из комплекта с iPhone зарядное устройство, объяснив это заботой о природе. Однако эксперты сразу сказали, что это попытка Apple получать больше денег с продаж блоков питания.
Разумеется, за Apple в этом плане почти никто не последовал. Да, смартфоны Samsung теперь тоже поставляются без блока питания, но любимые россиянами Xiaomi, Redmi, Realme, Tecno и другие китайские бренды дурному примеру Apple, по большей части, не последовали. Даже недорогие смартфоны продаются с зарядным устройством, притом зачастую с быстрым. Так, в феврале 2024 г. сотрудник редакции CNews купил Xiaomi Redmi Note 12S, и обнаружил в коробке 33-ваттный блок питания.
Но если в случае с зарядником Apple потрудилась хоть как-то объяснить во время официальной презентации iPhone 12 не самое лучшее нововведение, то причины, по которым она теперь не кладет в комплект даже кабель зарядки, пусть и пока только для AirPods 4, она не раскрывает. Более того, Об этом стало известно и вовсе случайно – в Сети появились спецификации новых наушников Apple, в которой сказано – никакого кабеля зарядки, только документация и фирменный кейс. Об этом открыто говорится на сайте Apple, но никаких заявлений по этому поводу она не делала.
Другими словами, те, кто невнимательно изучал спецификации на сайте компании или вовсе не видел их, а делают это, вероятно, не все почитатели ее техники, при покупке новых AirPods 4 будут, по меньшей мере, удивлены.
Деньги на бочку
Согласно сайту Apple, коробках с другими устройствами, представленными 9 сентября 2024 г., кабель питания пока сохранен. Это коснулось как всей линейки смартфонов iPhone 16, так и часов Watch Series 10. Более того, кабель есть даже в комплекте с наушниками AirPods Max, в которых из изменений по сравнению с первым поколением четырехлетней давности, по большей части, только порт USB-C и новые цвета корпуса.
Ну а у желающих приобрести новые AirPods 4, с шумоподавлением или без, открывается внушительный список из вариантов, как им можно раздобыть кабель, но почти все они предполагают дополнительные траты. Самый простой и при этом бесплатный – использовать USB-C кабель от любого имеющегося дома гаджета. Также можно купить любой (почти) кабель с коннектором USB-C на любом из доступных в России маркетплейсов.
Или же можно сделать Apple немного богаче и приобрести ее фирменный кабель USB-C, за который в США она просит $19 или 1720 руб. за 1-метровую версию, что примерно в шесть раз дороже обычного кабеля хорошего качества с маркетплейса.
Но потребуется еще и зарядное устройство. Варианты здесь такие же, но если хочется блок питания именно с нарисованным надкушенным яблоком на корпусе, то выложить за него придется еще минимум $19 – столько стоит базовый 20-ваттный зарядник.