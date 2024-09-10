Apple глумится над пользователями: Теперь даже кабель зарядки нужно покупать отдельно. Это прецедент для всего мира

Apple решила продавать новые наушники AirPods 4 без кабеля зарядки в комплекте. Сделала она это без официального анонса. Ранее подобным образом она поступила и с блоком питания для iPhone, но тогда она хотя бы попыталась прикрыться заботой о природе. Это прецедент – никто за десятилетия не отнимал у пользователей кабели зарядки мобильных устройств.

Кабель вышел из чата

Apple убрала кабель для зарядки из комплекта новых беспроводных наушников AirPods 4, премьера которых состоялась 9 сентября 2024 г. Это первый подобный случай в мире – до этого все мобильные устройства, даже самые дешевые сотовые телефоны, десятилетиями поставлялись или с полноценной зарядкой, или хотя бы просто с зарядным кабелем.

Для примера, к моменту выхода материала в России можно было купить мобильный телефон F+ F170L всего за 700 руб., и у него в коробке есть полноценный блок питания.

При этом наушники AirPods 4 стоят далеко не 700 руб. В США за них попросят $129 (11,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 10 сентября 2024 г.) за простую версию, а модификация с шумоподавлением обойдется и вовсе в $179 или 16,2 тыс. руб. В России цены на старте продаж, как сообщал CNews, будут еще выше – 20 и 25 тыс. руб. соответственно.

Кто вы такие, чтобы вам что-то объяснять

Apple уже во второй раз пытается «реформировать» рынок, отбирая у пользователей комплектные аксессуары и заставляя покупать их дополнительно. В 2020 г. с релизом iPhone 12 она вытащила из комплекта с iPhone зарядное устройство, объяснив это заботой о природе. Однако эксперты сразу сказали, что это попытка Apple получать больше денег с продаж блоков питания.

Единственное указание на отсутствие кабеля в коробке

Разумеется, за Apple в этом плане почти никто не последовал. Да, смартфоны Samsung теперь тоже поставляются без блока питания, но любимые россиянами Xiaomi, Redmi, Realme, Tecno и другие китайские бренды дурному примеру Apple, по большей части, не последовали. Даже недорогие смартфоны продаются с зарядным устройством, притом зачастую с быстрым. Так, в феврале 2024 г. сотрудник редакции CNews купил Xiaomi Redmi Note 12S, и обнаружил в коробке 33-ваттный блок питания.

Но если в случае с зарядником Apple потрудилась хоть как-то объяснить во время официальной презентации iPhone 12 не самое лучшее нововведение, то причины, по которым она теперь не кладет в комплект даже кабель зарядки, пусть и пока только для AirPods 4, она не раскрывает. Более того, Об этом стало известно и вовсе случайно – в Сети появились спецификации новых наушников Apple, в которой сказано – никакого кабеля зарядки, только документация и фирменный кейс. Об этом открыто говорится на сайте Apple, но никаких заявлений по этому поводу она не делала.

Apple На презентации AirPods 4 о "пустой" коробке Apple технично умолчала

Другими словами, те, кто невнимательно изучал спецификации на сайте компании или вовсе не видел их, а делают это, вероятно, не все почитатели ее техники, при покупке новых AirPods 4 будут, по меньшей мере, удивлены.

Деньги на бочку

Согласно сайту Apple, коробках с другими устройствами, представленными 9 сентября 2024 г., кабель питания пока сохранен. Это коснулось как всей линейки смартфонов iPhone 16, так и часов Watch Series 10. Более того, кабель есть даже в комплекте с наушниками AirPods Max, в которых из изменений по сравнению с первым поколением четырехлетней давности, по большей части, только порт USB-C и новые цвета корпуса.

Минимум в $38 обойдется комплект из оригинальных кабеля и блока питания

Ну а у желающих приобрести новые AirPods 4, с шумоподавлением или без, открывается внушительный список из вариантов, как им можно раздобыть кабель, но почти все они предполагают дополнительные траты. Самый простой и при этом бесплатный – использовать USB-C кабель от любого имеющегося дома гаджета. Также можно купить любой (почти) кабель с коннектором USB-C на любом из доступных в России маркетплейсов.

Или же можно сделать Apple немного богаче и приобрести ее фирменный кабель USB-C, за который в США она просит $19 или 1720 руб. за 1-метровую версию, что примерно в шесть раз дороже обычного кабеля хорошего качества с маркетплейса.

Вытащить кабель из коробки наушниками за 75 тысяч рублей Apple пока не решилась

Но потребуется еще и зарядное устройство. Варианты здесь такие же, но если хочется блок питания именно с нарисованным надкушенным яблоком на корпусе, то выложить за него придется еще минимум $19 – столько стоит базовый 20-ваттный зарядник.