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VK открыла продажи новой умной колонки «VK капсула нео»

VK открыла продажи новой умной колонки «VK капсула нео». Купить умную колонку можно на официальном сайте, в розничных магазинах, а также на сайтах «М.видео», «Эльдорадо», DNS и Ozon. С 12 декабря 2022 г. до 9 января 2023 «VK капсулу нео» можно приобрести по специальной цене 3490 руб. Вместе с устройством покупатели получат в подарок яркие стикеры от VK, которыми можно украсить колонку, а также подписку на «VK музыку» и онлайн-кинотеатр Wink на три месяца.

«VK капсула нео» помещается на ладони и является полноценной умной колонкой с голосовым управлением и мощностью звука 5 Вт. Сейчас «VK капсула нео» доступна в двух цветах: сером и голубом. Уже в начале 2023 г. появятся новые стильные цвета устройства.

Корпус колонки выполнен из приятного на ощупь матового пластика. Цифровой светодиодный дисплей показывает время, погоду и другие данные, адаптируясь под освещение в помещении.

«VK капсула нео» — самый младший представитель нашего семейства умных колонок. Мы сделали ее очень компактной и доступной, сохранив при этом все функции, которые ждут от колонок с голосовым управлением. Надеемся, наша новинка придется по душе пользователям и займет достойное место в их домах и жизнях, помогая быстро решать повседневные задачи», — сказал Анатолий Кульбацкий, директор направления умных продуктов VK.

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«VK капсула нео»

За взаимодействие с пользователем в «VK капсуле нео» отвечает голосовой помощник «Маруся». Она умеет управлять устройствами умного дома, включать фильмы из онлайн-кинотеатра Wink и «VK музыку», читать ленту новостей и отправлять сообщения во «Вконтакте», рассказывать сказки, в том числе вместе с персонажами популярных мультфильмов, и многое другое.

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