Умная колонка «Капсула» получила название «VK капсула»

VK обновила айдентику умных колонок и голосового помощника. Теперь устройства компании носят названия «VK капсула» и «VK капсула мини», также изменились их логотипы. Об этом CNews сообщили представители VK.

К названию колонок добавился логотип VK. Текстовую часть обновили фирменным шрифтом компании VK Sans Display. Обновилась и визуальная составляющая голосового помощника. «Маруся» сохранила свой прежний логотип, но теперь также используется шрифт VK Sans Display. Таким образом, визуальная айдентика линейки продуктов стала созвучна бренду VK.

«Перед нами стояла задача поддержать единообразие логотипов экосистемы VK и сделать наши сервисы понятнее для аудитории, но в то же время оставаться уникальными. В работе над обновлением было важно усилить узнаваемость бренда продукта. Для нас приятным дополнением стала обновленная и закругленная внизу буква “у”, подчеркивающая дружелюбный характер голосового помощника. Это обновление одно из самых значимых, но далеко не последних: мы постоянно работаем над стилем наших умных устройств и “Маруси”», – сказала Надежда Титова, руководитель направления бренд-дизайна умных устройств и голосового ассистента в VK.

«VK капсула»

Продажи «VK капсулы» начались 22 апреля 2020 г. В июне 2021 г. компания VK расширила ассортимент умных устройств, представив «VK капсулу мини» – умную колонку с часами. Умные устройства с голосовым помощником «Марусей» в компактном форм-факторе стали самыми продаваемыми в I квартале 2022 г. «VK капсула мини» – интерьерная колонка. Кроме привычных цветов в линейке были представлены три стильных оттенка: «Морской синий», «Терракотовый, и «Хвойный зеленый». Приобретая умную колонку «VK капсула» или «VK капсула мини», пользователь получает в подарок три месяца бесплатной подписки VK Combo.

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«Маруся» — голосовой помощник экосистемы VK. «Марусю» можно попросить написать сообщение или позвонить другу из «Вконтакте», написать письмо в «Почте Мail.ru», заказать еду, прочитать рецепт блюда, пополнить список покупок, включить сказку ребенку или любимый трек «VK музыки» и др. «Маруся» доступна в приложениях для Android и iOS, в социальной сети «Вконтакте», умной колонке «VK капсула» и «VK капсула мини», в «Почте Mail.ru», браузере Atom и в устройствах партнеров.