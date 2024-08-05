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VK планирует обновить линейку умных устройств — компания работает над новыми девайсами

В ближайшее время будет представлена флагманская колонка — «VK Капсула Про».

«Новая умная колонка «VK Капсула Про» будет представлена в первой половине осени. Устройство получит обновленный внешний вид и мощность звука в 65 ВТ. В колонке будут реализованы новые возможности управления умным домом, встроены датчики температуры, влажности и освещенности, датчик присутствия, который работает на алгоритмах обработки ультразвуковых волн. Приобретая новую колонку, пользователи получат базовый умный дом. Кроме того, команда «Маруси» работает над улучшением функциональности голосовых ИИ-технологий», – сообщили CNews представители VK.

В I квартале 2024 г. пользователи совокупно провели на 50% больше времени, используя голосового помощника в сервисах VK, чем в годом ранее. Общий time spent «Маруси» в «VK Капсулах» вырос на 53% год к году. Команды «Маруси» и «VK Капсулы» с 2023 г. начали объединение в единое направление, которое развивает контентные и рекомендательные системы во всех сервисах VK, искусственный интеллект и умные устройства. В мае 2024 г. были запущены продажи «VK Капсул» в Белоруссии, а в июле 2024 г. — новая функциональность: «Маруся» научилась читать статьи из «Дзена».

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