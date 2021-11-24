Умная колонка «Капсула мини» от VK стала доступна в трех новых цветах

Приобрести компактную умную колонку «Капсула мини» с голосовым помощником «Марусей» от VK теперь можно не только в черном и сером, но также и в зеленом, синем и терракотовом цветах. «Капсула мини» в новых цветах появится в продаже 24 ноября 2021 г. и будет стоить 5490 руб., как и предшественница. До 30 ноября 2021 г. на новинку будет действовать скидка 500 руб. в рамках «Черной пятницы».

Оттенки колонки разработало ведущее дизайнерское бюро из Великобритании Layer, которое участвовало в создании дизайна «Капсулы мини». Новые цвета – приглушенные, но при этом глубокие и яркие.

Капсула мини

«Капсула мини» была представлена в июне 2021 г. Встроенный голосовой помощник «Маруся» помогает пользователям решать широкий спектр повседневных задач – от звонка другу «Вконтакте» до заказа доставки еды и такси. Также с помощью колонки можно управлять устройствами умного дома более чем 30 производителей: «Маруся» поможет включить или выключить свет, пылесос или увлажнитель воздуха.

Вес колонки вместе с блоком питания – всего 305 граммов, габариты – 4,5 см в высоту и 10 см в ширину. «Капсула мини» обладает мощностью звука 5 Вт. Цифровой светодиодный дисплей, на котором отображаются время, погода, таймер и другие данные, адаптируется под освещение.

Приобрести «Капсулу мини» в новых цветах уже можно на официальном сайте и у партнеров.