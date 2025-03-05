«Делимобиль» планирует в 2025 году увеличить до 4-5 тысяч продажи авто с пробегом

ПАО «Каршеринг Руссия», бренд «Делимобиль», оператор каршеринга, планирует в 2025 г. увеличить количество проданных машин с пробегом до четырех-пяти тыс. Для масштабирования продаж, кроме развития онлайн-площадки, компания расширит сеть собственных автосалонов и в ближайшее время намерена открыть еще один шоу-рум в Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля».

В рамках бизнес-модели «Делимобиль» приобретает в свой парк новые машины, в среднем использует их шесть лет и затем продает на вторичном рынке. За 2024 г. компания реализовала порядка 800 автомобилей, выручка от продажи машин увеличилась на 21%, до 594 млн руб.

Директор по развитию продаж автомобилей в «Делимобиле» Виталий Хватов: «Мы видим растущий интерес к покупке автомобилей с пробегом из нашего парка со стороны бизнеса и частных лиц, для которых продолжаем расширять предложение машин популярных марок с прозрачной историей и по конкурентным ценам. По данным «Автостата», в прошлом году российский рынок легковых подержанных автомобилей достиг исторического максимума и превысил 6,4 млн единиц. Уверен, что направление «Купимобиль» продолжит набирать популярность с учетом емкости индустрии и стабильного спроса на европейские и корейские машины знакомых россиянам брендов, в условиях когда покупка новой машины становится менее доступной».

Оператор каршеринга продает машины из собственного парка с конца 2022 г. В 2024 г. компания расширила направление под брендом «Купимобиль», открыла новый шоу-рум машин в Москве (другие офлайн-точках продаж расположены в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону), начала предлагать автомобили китайских производителей от партнеров и запустила новый тариф «Навсегда», по которому пользователи могут выкупить онлайн арендованный автомобиль сервиса в собственность. Сейчас для покупки доступны более 500 машин с пробегом.