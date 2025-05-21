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Демин Иван
УПОМИНАНИЯ
Демин Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Монолит-Инфо 123 2
|HPE Aruba Networks 88 1
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 634 1
|HP Inc. 5715 1
|ESET - ESET Software 1137 1
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1115 1
|R-Style - Эр-Стайл ГК 725 1
|HP - Hewlett-Packard 3628 1
|U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1022 1
|Антонов Владимир 5 1
|Грошов Станислав 5 1
|Бахмутова Анна 1 1
|Захожий Вячеслав 1 1
|Кушпель Юрий 10 1
|Trani Vincenzo - Трани Винченцо 13 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148622 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 3
|Италия - Итальянская Республика 4377 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17817 1
|Россия - УФО - Екатеринбург 4055 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360608, в очереди разбора - 755733.
Создано именных указателей - 175001.
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