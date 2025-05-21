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Демин Иван


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 «Делимобиль» монетизирует собственные сервисные мощности и запускает «Делисервис» 1
30.11.2021 «Делимобиль» потратил 150 миллионов на покупку автомоек и сервисов 2
04.12.2018 МПБК «Очаково» выбрал Aruba для развертывания промышленной Wi-Fi сети 1
09.10.2013 «Очаково» автоматизировал сдачу алкогольной отчетности для контрагентов с помощью «СКБ Контур» 1
27.05.2013 «Очаково» выбрала защиту Eset 1
13.09.2011 Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» модернизировал свою ИТ‑инфраструктуру 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Демин Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Монолит-Инфо 123 2
HPE Aruba Networks 88 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 634 1
HP Inc. 5715 1
ESET - ESET Software 1137 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1115 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 725 1
HP - Hewlett-Packard 3628 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 46 4
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 82 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1959 1
Delimobil SMM - Smart Mobility Management - Смарт Мобилити Менеджмент (СММ) 4 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1022 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11865 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6842 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11371 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30492 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 320 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6477 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10258 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31765 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6454 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2470 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1078 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 425 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1823 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3701 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12583 1
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 82 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12866 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12271 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2601 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11511 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2134 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5288 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 61 1
СКБ Контур - Контур.Алко - Алкодекларация.Контур - Алкосверка.Контур 8 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 635 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1125 1
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 52 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 925 1
СКБ Контур - Контур.Ритейл 10 1
Антонов Владимир 5 1
Грошов Станислав 5 1
Бахмутова Анна 1 1
Захожий Вячеслав 1 1
Кушпель Юрий 10 1
Trani Vincenzo - Трани Винченцо 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 3
Италия - Итальянская Республика 4377 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17817 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4055 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 266 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14074 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3701 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30064 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49142 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2000 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5309 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 319 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6281 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360608, в очереди разбора - 755733.
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